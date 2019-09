Chiara Sammartino | ex U&D | è incinta

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Quando si pensa agli ex tronisti di Uomini e Donne che hanno provato a fregare la redazione del programma, non si può fare a meno di pensare a Sara Affi Fella. Per i fan più costanti e duraturi, però, verrà sicuramente in mente anche il nome di. Quest'ultima partecipò all'edizione del 2011 del dating show condotto da Maria De Filippi e si contraddistinse per un fatto assai simile a quello della modella di Venafro., infatti, vedeva di nascosto il suo corteggiatore Gabrio Gemma. Dopo un bel po' di menzogne, però, la verità venne a galla e l'inganno venne scoperto. La loro relazione, però, durò davvero pochissimo tempo. Dopo un po' la ragazza ha trovato l'amore con un nuovo compagno, Livio, dal quale aspetta un figlio. ...

Spazio_Gossip : La ex tronista Chiara Sammartino sta per diventare madre. - MariadeFilippi5 : La ex tronista Chiara Sammartino sta per diventare madre. - UominiedonneTV : La ex tronista Chiara Sammartino sta per diventare madre. -