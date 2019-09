Torino | coppia dimentica il figlio neonato in treno | passeggeri si prendono cura di lui

Le notizie del giorno – Moggi ironico sul Var - caos Barcellona - a Torino scoppia il caso Nkoulou : Moggi ironico SUL VAR – “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries Mertens. “Di ...

Torino - scoppia il caso N’Koulou e Cairo : “Resta con noi - ma prima deve…”. E svela un retroscena su Petrachi : Brutta gatta da pelare in casa Torino. N’Koulou, che vorrebbe andare alla Roma, è rimasto in tribuna ieri, alla prima di campionato contro il Sassuolo vinta dai granata per 2-1. “Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha detto che non c’era con la testa”, ha spiegato l’allenatore Mazzarri nel post-partita. Il presidente granata Urbano Cairo, nella notte, lasciando lo stadio ‘Grande Torino’ è ...

Torino-Wolverhampton - Playoff Europa League 2019 : i granata si aggrappano alla coppia Zaza-Belotti per superare l’ostacolo inglese : Cresce l’attesa per la gara d’andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League, che vedrà impegnato il Torino contro un avversario a dir poco ostico il Wolverhampton. A partire dalle ore 21 andrà in scena, allo stadio Grande Torino, una sfida tra due compagini ben organizzate e che avrebbero meritato l’accesso al tabellone principale della manifestazione. Se i granata sono ancora in fase di rodaggio, visto che il ...

Un arbitro portoghese per una squadra piena di… portoghesi - scoppia il caos per Torino-Wolverhampton : Il quotidiano spagnolo Marca ha definito ‘inspiegabile’ la scelta di Roberto Rosetti, che ha designato un arbitro portoghese per dirigere Torino-Wolverhampton Non è passata inosservata in Europa la scelta di Roberto Rosetti, designatore della Uefa, di affidare a Artur Soares Dias la gara di andata del Playoff di Europa League tra Torino-Wolverhampton, in programma in Italia giovedì sera. Marco Alpozzi/ LaPresse Un arbitro ...

Europa League - gli accoppiamenti dei playoff : spicca Torino-Wolverhampton - tanti match interessanti : Europa League – L’Europa League entra nel vivo. Manca soltanto un turno ai gironi e le squadre che vogliono arrivare al tabellone principale sono tante. Tra queste c’è anche il Torino, che ha eliminato agevolmente lo Shakhtyor Soligorsk e affronterà adesso gli inglesi del Wolverhampton. Non sono mancate come sempre le sorprese anche nel terzo turno preliminare: eliminate Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen e Sparta Praga, ...

Sorteggi Europa League - la possibile prossima avversaria del Torino : tutti gli altri accoppiamenti : Terzo turno di qualificazione in Europa League. Si è svolto oggi il Sorteggio. Tante le squadre interessate, tra le quali il Torino. In caso di qualificazione contro il Debrecen, i granata troveranno la vincente del doppio confronto tra i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk e i danesi dell’Esbjerg. Entrano in questo terzo turno squadre come Feyenoord, Braga, Spartak Mosca, Aek Atene. Gare di andata l’8 agosto, match di ritorno ...

