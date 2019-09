Palermo | Anita trovata morta nel suo letto dai genitori a 21 anni | giallo sulle cause

Sanità : medici aggrediti - Ordine Palermo 'arresto immediato - ministro acceleri iter ddl' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Serve l'arresto immediato. Basta indignarsi o esprimere solidarietà ai medici aggrediti. Il ministro Grillo acceleri l'iter legislativo del disegno di legge anti-violenza contro tutti i professionisti sanitari che non ha ancora visto la luce ed è ancora incardinato in

Sanità : medici aggrediti - Ordine Palermo ‘arresto immediato - ministro acceleri iter ddl’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Serve l’arresto immediato. Basta indignarsi o esprimere solidarietà ai medici aggrediti. Il ministro Grillo acceleri l’iter legislativo del disegno di legge anti-violenza contro tutti i professionisti sanitari che non ha ancora visto la luce ed è ancora incardinato in Commissione Igiene e Sanità del Senato”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato ...

Sanità : aggressione a due medici all’ospedale Ingrassia di Palermo : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Due medici dell’ospedale Ingrassia di Palermo, in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia, sono stati aggrediti ieri dai familiari di una paziente ricoverata che pretendevano di entrare in reparto oltre l’orario di visita consentito. All’invito del ginecologo ad accomodarsi fuori dai locali, i parenti della donna avrebbero reagito prima con un atteggiamento minaccioso e ...

Sanità : a Palermo il primo elenco di medici esperti in flebologia (2) : (AdnKronos) - La richiesta di istituzione dell’elenco presso l’Ordine dei medici di Palermo è stata presentata dal responsabile per la Sicilia della Sif, Società italiana di flebologia, Edmondo Palmeri, medico chirurgo specialista in chirurgia vascolare e oggi membro della Commissione. "Negli ultimi

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in sanità - nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea