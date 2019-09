NBA – Shaquille O’Neal cambia idea | “Dwight Howard? Se lavoro duro può vincere un anello”

Fonte : sportfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Dopo le frecciatine delle ultime settimane,O’Neal ha speso delle belle parole nei confronti di Dwight: Shaq ha addirittura ipotizzato la possibilità che il nuovo centro dei Lakers possaun anello “Dwight chi? Non lo conosco“, aveva risposto cosìO’Neal, nei giorni scorsi, ad una domanda sulla firma di Dwightper i suoi Lakers. L’ex centro giallo-viola non ha mai simpatizzato perche, ad inizio carriera, era stato paragonato proprio a Shaq al suo arrivo ai Lakers. Le due carriere, per svariati motivi, sono state poi diamentralmente opposte eO’Neal non ha perso occasione per sottolinearlo a più riprese. Intervistato di recente ai microfoni del “The Dan Patrich Show” Shaq ha invece speso delle belle parole per il nuovo centro dei Lakers: “io desidero il meglio per lui. Il mio unico ...

