Milano | Comune | parte la riqualificazione di via Giambellino 3

Milano : Comune - parte la riqualificazione di via Giambellino (2) : (AdnKronos) - I lavori, che riguardano un’area di circa 21mila metri quadrati, prevedono l’incremento e il miglioramento dei percorsi pedonali con la posa di nuova pavimentazione in pietra di Luserna, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento dei percorsi pedonali esistenti, la ri

Milano : Comune - parte la riqualificazione di via Giambellino : Milano, 2 set. (AdnKronos) - Partono oggi i lavori di riqualificazione di via Giambellino, nel tratto compreso tra piazza Tirana e largo dei Gelsomini. L'intervento - secondo quanto comunicato dal Comune di Milano - valorizzerà l’area attraverso la riqualificazione dei percorsi pedonali e del parter

Milano. Tutte le azioni del Comune per gli adolescenti in difficoltà : Sportelli, progetti, laboratori, percorsi educativi e di orientamento. Sono molteplici gli interventi che il Comune di Milano mette in campo

Concorsi Comune Milano 2019 - dal 23 al 25 Settembre la preselettiva. Come prepararsi : Manca poco meno di un mese all’inizio delle sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019 per i seguenti profili: 123 Istruttori direttivi dei Servizi Amministrativi, D1 – Bando D IDA; 9 Istruttori direttivi dei Servizi Informativi, D1 – Bando D IDSI; 11 Istruttori dei Servizi Informativi, C1 – Bando C ISI; 11 Istruttori direttivi dei Servizi di Biblioteca, D1 – Bando D IDSB; 50 Istruttori direttivi dei Servizi ...

Milano : Comune - con 'Fabriq quarto' 360mila euro per imprese innovative (3) : (AdnKronos) - Al bando possono partecipare tutte le imprese costituite da massimo 5 anni ma anche quelle che si impegnano a costituirsi in soggetto giuridico dopo aver passato la selezione. L’invito a sperimentare è esteso anche alle imprese provenienti dall’estero, fatta salva la necessità per tutt

Milano : Comune - con 'Fabriq quarto' 360mila euro per imprese innovative (2) : (AdnKronos) - Attraverso il bando 'Fabriq Quarto 2019' le imprese selezionate potranno accedere ad un contributo fino ad un massimo di 35mila euro per coprire il 50% dei costi di realizzazione del progetto secondo una logica di coinvestimento 'un euro pubblico per ogni euro privato'. Il contributo p

Milano : Comune - con 'Fabriq quarto' 360mila euro per imprese innovative : Milano, 26 ago. (AdnKronos) - Candidare un progetto di innovazione da sviluppare in alcuni quartieri non centrali della città. Scadrà il prossimo 14 ottobre il termine ultimo per partecipare a 'Fabriq Quarto 2019 - Innovazioni di quartiere', il bando ideato dal Comune di Milano che mette a disposizi

Milano - il Comune detta le regole per la circolazione dei monopattini elettrici : Tra i requisiti da avere marcatura CE per i mezzi, apparecchiature sonore, luci e limitatori di velocità. Ritorno sulle strade previsto a ottobre

Milano : Comune - domani si chiude Estate Sforzesca (3) : (AdnKronos) - L’edizione 2019 si è distinta per lo sforzo e gestionale e produttivo del Comune di Milano nell’organizzazione di una rassegna tanto varia quanto ricercata nell’esclusiva location del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, patrimonio storico-artistico e culturale della città. Un pa

Milano : Comune - domani si chiude Estate Sforzesca (2) : (AdnKronos) - La serata si svolgerà con il supporto di Rock ‘n’ Roll Radio e Radio Lombardia e con il contributo speciale di Alex Bellini, che in questi giorni è in viaggio verso l’Isola di Plastica nel Pacifico e saluterà il pubblico con un video messaggio. Estate Sforzesca 2019 è il primo evento o

Milano : Comune - domani si chiude Estate Sforzesca : Milano, 24 ago. (AdnKronos) - Si chiude domani con una festa a ingresso libero che ruota intorno al tema del climate change la 7esima edizione di Estate Sforzesca. Con oltre 80 spettacoli di musica, danza, teatro e arti performative dal 7 giugno al 25 agosto, il programma promosso e curato dall’Asse

Maltempo : Comune Milano - attivato monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Dalle ore 14 di oggi l'amministrazione comunale di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione fa seguito all'avviso di allerta (codice giallo) emesso dal centro meteo region

Milano. La parità di genere nelle comunicazioni ufficiali del Comune : Non uno stravolgimento della lingua italiana, come garantisce l’Accademia della Crusca nelle sue scrupolose indicazioni, ma un adeguamento al genere

Milano : Comune - negli spazi Wemi arriva il book crossing : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Diffondere la cultura e promuovere la relazione tra i cittadini dei quartieri. È questo lo scopo del book crossing, iniziativa che dopo l’estate animerà tutti gli spazi Wemi, i luoghi gestiti dal Comune di Milano insieme al terzo settore e dedicati all’orientamento ai s