Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Governo - Conte agli iscritti M5s ”Possiamo riformare il Paese”.Video : GLI APPELLI DEL PREMIER INCARICATO E DEL CAPO POLITICO DEI GRILLINI PRIMA DEL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU/ "Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunita', migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Lo dice il premier incaricato Giuseppe Conte in un vidoe su facebook. Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Pd - l'appello di Conte e il dietrofront di Di Maio : "Non sarò vicepremier" : Il premier incaricato ha parlato al termine dell’incontro con le delegazioni: “Abbiamo una grande opportunità per migliorare...

L’appello di Conte : «Governo forte e stabile» Di Maio : il problema vicepremier non esiste più : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. Vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Di Maio: «Nascita governo dipenderà dal voto su Rousseau»

Governo : Conte - ‘avanti nel progetto taglio numero parlamentari’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo continuare nell’azione di eliminazione dei privilegi perché chi è chiamato a svolgere una funzione pubblica deve farlo con disciplina e onore senza indebiti vantaggi. Senza dimenticarci del progetto costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari che necessita di un ulteriore passaggio in Parlamento”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ...

Governo : Conte - ‘sviluppare negoziati su Dublino - per gestione europea immigrazione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Occorre riprendere e sviluppare i negoziati con l’Unione europea per superare la convenzione di Dublino perché si affermi una gestione finalmente europea del problema dell’immigrazione continuando a contrastare i traffici illegali e l’immigrazione clandestina”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘sviluppare negoziati su Dublino, per gestione ...

Governo : Conte - ‘mai dimesso in Ue - dialogo franco su politiche austerità’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “In Europa non sono mai andato con tono dimesso. Avvieremo un dialogo franco, critico e deciso per superare le politiche di austerità e modificare le regole vigenti flettendole verso una crescita duratura, verso uno sviluppo sostenibile”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘mai dimesso in Ue, dialogo franco su politiche austerità’ sembra essere il primo ...

Governo : Conte - ‘Italia sta tornando ad essere protagonista nel mondo’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “L’Italia a testa alta sta tornando ad essere protagonista nel mondo”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb.“In Europa saremo in prima fila per contribuire ad adeguare il patto di stabilità e il patto di crescita al nuovo ciclo economico”. L'articolo Governo: Conte, ‘Italia sta tornando ad essere protagonista nel mondo’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Conte - ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una seria riforma fiscale che porti a ridurre le tasse e a contrastare efficacemente l’evasione”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Conte - ‘manovra avrà al centro lavoro e sviluppo - con obiettivi chiari’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una manovra economica che avrà al centro le regioni del lavoro dello sviluppo sociale con obiettivi chiari: stop all’aumento dell’Iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale, maggiore potere d’acquisto per i lavoratori, una pubblica amministrazione più trasparente e efficiente, sostegno alle famiglie, incentivazione delle nascite, sostegno alle persone con disabilità, interventi ...

