Bocca | Lazio – Roma è il derby delle emozioni e dei rimpianti

(Di lunedì 2 settembre 2019) Finisce con un 1-1 che non appaga nessuno iltra, scrivesu Repubblica. Alla fine di unfatto di troppi pali e pochi gol, Inzaghi e Fonseca si sono stretti e abbracciati, stanchi dopo non essere venuti a capo di uno scontro da cui aspettavano molto di più. Spremuti e fradici dentro un Olimpico immerso in un asfissiante clima tropicale È stato unspettacolare, una partita all’inglese che rispecchia la Premier, ma non ne è certo soddisfatto Inzaghi che avrebbe preferito i 3 punti e meno bel gioco. Poche polemiche a fine gare, tra cui quella per il rigore concesso allacon Milinkovic, che intercetta, forse involontariamente, con la mano larga un colpo di Dzeko. Sarebbe stato rigore anche l’anno scorso, ma cresce la convinzione che gli attaccanti mirino agli arti dei difensori con volontarietà, come ha detto Inzaghi a fine ...

