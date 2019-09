Luigi Di Maio umiliato dal confessore don Giuseppe | Deve dimostrare che a lui la

Luigi Di Maio vicepremier - il Pd dice no ma Matteo Renzi è favorevole : umiliazione totale - cosa ci nascondono : La trattativa tra Pd e M5s per dar vita al governo si è arenata sulla pretesa di Luigi Di Maio di restare vice di Giuseppe Conte. Il premier incaricato, come noto, vorrebbe al massimo un vice tecnico, il Pd chiede viceversa un suo uomo (Dario Franceschini) e considera uno sbilanciamento di poteri la

Luigi Di Maio - cosa sa Paola Nugnes : "Lo stanno abbandonando". Il fronte anti-capetto nel M5s : Sta nascendo un fronte anti-Luigi Di Maio dentro al Movimento 5 Stelle. Ne parla Paola Nugnes, grillina dissidente finita nel Gruppo Misto al Senato, in una intervista al Quotidiano nazionale. Il capo dei 5 Stelle "sta cercando di restare quello che era, con troppo potere nelle sue mani, leader, dop

Beppe Grillo - la rabbia contro Luigi Di Maio : "Basta parlare di poltrone" - il messaggio "nascosto" : Compagni, riproviamoci. Dopo l' alta tensione di venerdì, la pattuglia pentastellata prova a ricompattarsi attorno a Luigi Di Maio. Il capo politico dei Cinquestelle, ieri, è stato chiuso in un appartamento a due passi dal Pantheon in una sorta di war room con i suoi fedelissimi: i due capigruppi, P

Luigi Di Maio e Casaleggio - la bomba Rousseau. Scenario clamoroso : "Vince il no - scissione in Parlamento" : La piattaforma Rousseau potrebbe far implodere il Movimento 5 Stelle, portando a clamorose conseguenze in Parlamento. È questo secondo un retroscena del Corriere della Sera il grande timore che serpeggia in queste ore tra i grillini. Tra oggi e lunedì è attesa la "chiamata al voto" sulla piattaforma

Alessandro Sallusti : "Matteo Salvini e Luigi Di Maio - un piano-vendetta contro chi ha impedito il voto" : Luigi Di Maio "non contento dei disastri combinati finora, e avendo capito che se va avanti così sarà la sua tomba politica, alza l'asticella della trattativa con il Pd nella segreta speranza che salti tutto. Il motivo è chiaro: il nuovo asse politico è tra il premier incaricato Conte e il Pd". Ales

Luigi Zanda - brutto sospetto su Luigi Di Maio : "Non ha ancora chiuso con Matteo Salvini" : "Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone, ma il poltronista casomai è lui" e soprattutto "non ha mai chiuso con la Lega". Luigi Zanda, tesoriere dem, in una intervista a La Repubblica, attacca il leader del Movimento 5 stelle con cui il Pd sta trattando per un governo giallo-rosso: "I 5 Stell

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - slitta l'incontro con Conte : qui si mette male. Asse in bilico : Luigi Di Maio ha irritato il Pd. Dopo il mancato incontro (per volontà di Zingaretti) con Luigi Di Maio, è slittato anche l'appuntamento tra le due delegazioni a Palazzo Chigi. M5S e Pd, infatti, avrebbero dovuto vedere di nuovo il premier incaricato Giuseppe Conte per le 9.30. Confronto però slitta

Luigi Di Maio - la nota dei grillini per farlo fuori : "Trattative affidate solo a Conte". Slavina vicina : "Raggelante", "ormai è fuori controllo", "sa solo fare la guerra e alzare la tensione". Con queste parole un gruppo di parlamentari stava per diramare un comunicato in cui si diceva che le ragioni del Movimento in questa fase di trattativa erano affidate al premier Giuseppe Conte e non più a Luigi D

Luigi Di Maio deride Zingaretti : "Non ha neanche il potere di decidere". Alla faccia dell'alleanza felice : "Gli slogan non ci bastano - dice - serve concretezza. Noi non guardiamo ai colori delle forze politiche, lavoriamo per il Paese". Il Movimento avrà anche il 33 per cento dei voti contro il 19 del Pd, ma il nervosismo non risparmia Luigi Di Maio. Zingaretti?, ha spiegato poi ai suoi: "Mi ha detto c

Vittorio Feltri : "Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti senza scrupoli e bugiardi - toglieteceli dalle p***e" : Non è del tutto vero che la politica di un tempo fosse migliore di quella odierna. È sempre stata un guazzabuglio di cose ai limiti della sporcizia. Oggi però è più ridicola e contraddittoria. Libero presenta nelle fotografie che aprono il giornale due personaggi di grande spessore comico, quella di

Nicola Zingaretti annulla l'incontro con Luigi Di Maio - bomba sul governo giallo-rosso. Salta tutto? : Nicola Zingaretti, secondo alcune fonti riportate dall'Agi, avrebbe annullato un incontro previsto con Luigi Di Maio, in conseguenza delle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 stelle alla stampa, che rimettevano in discussione tutti gli accordi programmatici di questi giorni. Il segretari

Paola De Micheli : "Luigi Di Maio sconcertato? Incomprensibile. Sembra il gioco dell'oca" : Se Luigi Di Maio è "sconcertato" Paola De Micheli, del Pd, dice che il suo atteggiamento "è incomprensibile". Sembra "un gioco dell'oca, si torna indietro a prima dell'inizio dei nostri confronti, temo non abbia letto i documenti scritti insieme ai capigruppo del M5s". "Se si vuole fare un governo s

Doppio divorzio per Matteo Salvini : lasciato da Luigi Di Maio e da Francesca Verdini : E’ un brutto periodo per Matteo Salvini. lasciato da Luigi Di Maio, suo amore politico. Ora anche da Francesca Verdini.