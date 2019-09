Juventus-Napoli | le pagelle dei quotidiani | difese da incubo

NAPOLI – Quando inizi a credere alle favole la Juventus ti riporta subito alla realtà : Juventus-NAPOLI 4-3 – E Quando inizi a credere che le favole esistono la Juventus ti riporta subito alla realtà. Brutto NAPOLI quello visto nel primo tempo che si lascia letteralmente strapazzare dai bianconeri. Il gioco degli avversari non è ancora quello tipico sarriano, ma la mano di don Maurizio a sprazzi inizia a vedersi. La Juventus arriva in porta con troppa facilità e al 45′ si va al riposo sul 2-0 per i padroni di ...

Serie A 2019/2020 - seconda giornata : su Sky il big match Juventus-Napoli e il derby Lazio-Roma : seconda giornata Serie A A distanza di quattro giorni dal posticipo della prima giornata tra Inter e Lecce di lunedì sera, la Serie A 2019/2020 torna in campo con la seconda giornata. Si inizia questa sera, si chiude domenica. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di video streaming online DAZN. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della seconda giornata La seconda giornata di Serie A si apre venerdì sera con il derby ...

La Juventus batte il Napoli allo scadere : Ronaldo e Danilo i migliori : La Juventus in una partita a dir poco rocambolesca, alla fine esce vincitrice contro il Napoli. allo Stadium finisce 4 a 3 per la squadra di Sarri, che non era in panchina, decisiva un'autorete nel finale del difensore Koulibaly che batte il proprio portiere regalando tre punti preziosissimi ai campioni d'Italia. allo Stadium finisce 4 a 3 per la Juventus, che brividi nel finale Nei primi venti minuti la Juventus indirizza la partita dalla ...

Mario Sconcerti : “Netta differenza di qualità tra Juventus e Napoli” : L’editorialista Mario Sconcerti, per Il Corriere della Sera, racconta Juventus-Napoli dal suo punto di vista. Mario Sconcerti su Juve-Napoli: “La Juve ha trovato la porta con troppa facilità” “Manolas non ha ancora i tempi della squadra e Koulibaly ha fatto solo 15 allenamenti dopo la Coppa d’Africa, non mette insieme l’energia con il tempo. In questo momento nella Juve i giocatori determinanti sono due, Douglas ...

Highlights Juventus-Napoli 4-3 - video - gol e sintesi. Partita pirotecnica - autogol decisivo di Koulibaly : E’ stato Juventus-Napoli pirotecnico quello che è andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium, valido per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Un 4-3 in cui la compagine campione d’Italia è riuscita a spuntarla, dopo essersi fatta raggiungere dai partenopei (avanti nello score 3-0). Le reti di Danilo, Higuain e Ronaldo, infatti, sembravano aver messo in cassaforte il risultato. Poi la luce si è ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : pirotecnico 4-3 tra Juventus e Napoli - Milan di misura sul Brescia : Nei due anticipi del sabato, dopo la vittoria di ieri di misura del Bologna sula SPAL, la Serie A di Calcio offre altri due incontri risolti col minimo scarto: alle ore 18.00 il Milan batte il Brescia per 1-0, mentre alle ore 20.45 la Juventus supera con un pirotecnico 4-3 il Napoli e resta solitaria (per ora) in testa alla classifica. Juventus-Napoli 4-3 Pazza partita allo Stadium: i bianconeri dominano per un’ora andando sul 3-0, poi si ...

Juventus-Napoli - Ancelotti : “La prestazione non è stata sufficiente” : Sconfitta nel finale per il Napoli di Ancelotti contro la Juventus. A condannare i partenopei è stata l’autorete di Koulibaly in pieno recupero. Il tecnico degli azzurri commenta così ai microfono di Sky Sport. “Siamo rimasti sempre in partita, l’avevamo anche raddrizzata. Poteva finire 3-3, ma non cambia il giudizio sulla prestazione che non è stata sufficiente. Per noi non cambia molto un punto in meno o in più. Certo, ...

Le 10 cose che ricorderemo di Juventus-Napoli 4-3 : Le 10 cose che ricorderemo di Juventus-Napoli 1 / Il parastinchi di Koulibaly. Partiamo da questo e togliamoci il pensiero. Il gambone di Kalidou che fa vento all’aria, va incontro al pallone e lo prende dove e quando non dovrebbe. Con la testa all’ultimo minuto aveva deciso nell’altra porta due sfide fa, col parastinchi nel recupero ha deciso da quest’altra parte, mettendo l’ennesimo sigillo sullo storico amore tra una squadra con la maglie ...

Juventus-Napoli - Martusciello : “Sarri non contento dei 7 gol - avrebbe preferito il 4-0” : Juventus-Napoli è finita 4-3. Una partita pazzesca, infinita, piena di colpi di scena. Come quello finale, che ha visto i bianconeri esultare per una sciagurata autorete di Koulibaly. Proprio lui che due anni fa usciva dallo Stadium da eroe. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole di Martusciello, che anche quest’oggi ha sostituito Maurizio Sarri in panchina. “Sarri non era assolutamente contento dei 7 gol, avrebbe ...

Juventus-Napoli 4-3 - le pagelle : azzurri col cuore ma è disastro Koulibaly. Bene Lozano : Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Juventus-Napoli 4-3, le pagelle: Alex MERET 6 – Non può nulla sui gol della Juventus ma risulta decisivo su almeno tre occasioni dei bianconeri lasciando intatto quel passivo che il Napoli riesce anche a recuperare. Kostas MANOLAS 5.5 – Due gol sul suo lato nel giro di 3 minuti senza che ne capisse nulla. Completamente al di fuori da ogni logica difensiva, l’intesa con i compagni di ...

Pagelle Juventus Napoli - De Ligt il peggiore : super Douglas Costa : Pagelle Juventus Napoli – La Juventus passa sul Napoli grazie ad un autogoal a tempo scaduto di Koulibaly. Partita dai due volti per i bianconeri, che dominano nel primo tempo ma subiscono la rimonta dei partenopei nella ripresa. Pagelle Juventus Napoli, i voti SZCZESNY 6 DE SCIGLIO 6 BONUCCI 5 DE Ligt 4 ALEX SANDRO […] More

Juventus-Napoli 4-3 è un romanzo. Dal disastro alla rimonta epica. Fino all’autogol di Koulibaly. L’equivoco Insigne : C’è un romanzo da scrivere su questo Juventus-Napoli. Una partita che soltanto gli psicanalisti – quelli bravi – possono decrittare. Il Napoli perde 4-3 dopo essere stato sotto 3-0 dopo un’ora di gioco e aver pareggiato in quindici minuti. All’ultimo minuto, all’ultima azione, è Koulibaly con una incredibile autorete a sancire la vittoria della squadra di Sarri. Proprio lui, l’eroe della partita dei due ...