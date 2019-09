Gli italiani non sono razzisti | è vero Ma da tempo abbiamo toccato un livello molto basso

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 1° settembre. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (domenica 1° settembre) si svolgerà l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canottaggio a Linz (Austria). Questa rassegna iridata si concluderà con l’ultimo blocco di finali delle specialità olimpiche e paralimpiche, in cui l’Italia non avrà però equipaggi nelle Finali A. Gli azzurri andranno comunque a caccia di un piazzamento importante per ottenere il pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le gare odierne saranno ...

La folle estate gialloverde sulla pelle deGli italiani : “L’estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande lo sai che non mi va”, cantavano i Righeira nell’ormai lontano 1985. Il celebre brano sembra la colonna sonora che accompagna il racconto di questa folle estate gialloverde. Nei fotogrammi iniziali scorrono inquadrature di palazzi assolati, turisti che si fanno selfie a Piazza Montecitorio, le scarpe ticchettanti di Luigi Di Maio che cammina a passo svelto ...

Nuovo governo Conte - Fusaro attacca il Pd : 'Dovrebbe rappresentare Gli italiani e non i mercati' : Sono giorni curiciali per il futuro del nostro Paese. L'Italia, infatti, attende di conoscere come si evolveranno i rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. L'ultima conferenza stampa di Luigi Di Maio ha segnato una frenata nella direzione che sembrava ormai essere quella scontata e che portava dritti alla formazione di una maggioranza giallorossa tesa a sostenere un Nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Un' eventualità da ...

Il grido dell’immigrato “italianissimo” di Torino : “Castrazione per Gli stupratori” : Gabriele Laganà El Sayed Salem Shaker, un immigrato che da 40 anni vive in Italia, ha salvato una donna da uno stupro compiuto da un guineano. L’eroe chiede misure drastiche come la castrazione per i violentatori Non usa mezzi termini il 57enne El Sayed Salem Shaker, un immigrato che da 40 anni vive nel nostro Paese. Lui, perfettamente integrato tanto che si definisce “italianissimo”, invoca misure drastiche contro gli stupratori ...

US Open 2019 - tutti Gli italiani in campo oggi (31 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Sesta giornata degli US Open di tennis: gli organizzatori hanno comunicato l’ordine di gioco completo in programma oggi, sabato 31 agosto. Per quanto riguarda gli italiani, è rimasto in gara il solo Matteo Berrettini, il quale sfiderà ancora una volta un australiano, Alexey Popyrin. Le partite saranno visibili in tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale generale degli ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 31 agosto. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (sabato 31 agosto) si svolgerà la settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canottaggio a Linz (Austria). Il programma prevede lo svolgimento del primo blocco di finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Saranno sei gli equipaggi azzurri che, dopo aver ottenuto il pass di qualificazione per Tokyo 2020, proveranno a lasciare ulteriormente il segno conquistando una medaglia. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv su ...

Sondaggi - Gli italiani non vogliono i "giallorossi" : chi sale e chi scende dopo la crisi di governo : Il 42% degli italiani avrebbe voluto tornare subito a elezioni e solo il 20% sostiene la soluzione di un governo di...

Berlusconi : "Era meGlio ridare la parola aGli italiani" : Silvio Berlusconi al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte boccia con nettezza il nascituro esecutivo giallorosso: "Abbiamo manifestato al presidente il nostro dissenso per un'operazione politica che si sta mettendo in atto, fragile e del tutto inadatta a risolvere i problemi del Paese" ha detto poco fa il leader di Forza Italia (affiancato dalla capogruppo di FI al Senato Bernini), dopo ...

Il Giornale : i genitori italiani meno autoritari d’Europa. Ai fiGli insegnano l’indipendenza : Secondo la ricerca del Censuswide pubblicata ieri, i genitori italiani sono i meno severi d’Europa e quelli che più di tutti sanno rendere i figli indipendenti. Lo studio, commissionato da My Nametags, ha confrontato i comportamenti di 1.463 genitori europei con figli al di sotto dei 16 anni d’età. I più severi sono risultati essere i portoghesi, in testa alla classifica con il 70% di mamme e papà capaci di dire categoricamente no ai ...

Crisi - sondaggi : il 53 - 4% deGli italiani si fida di Conte. Cala la preferenza per Salvini - ma se si andasse al voto la Lega prenderebbe il 32% : In questa Crisi di governo gli italiani, se si esclude il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si fidano soprattutto del premier incaricato Giuseppe Conte. A dirlo un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per SkyTg24. Il 53,4% degli intervistati, infatti, ha dichiarato avere fiducia nel presidente del Consiglio. Cala invece la preferenza nei confronti dei due vicepremier uscenti, Matteo Salvini, al 31,9%, ...

Zingaretti : voGliamo un Governo che rimetta soldi in tasche italiani : Zingaretti: "Anche per l'ipotesi dell'avvio del nuovo Governo con il Pd i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani sono scesi ai minimi storici

Sondaggi politici Euromedia : Ghisleri “italiani voGliono votare” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “italiani vogliono votare” Qualche giorno fa, ospite a In Onda su La 7, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha rivelato che gli italiani vorrebbero tornare a votare. Stando a queste affermazioni, è lecito pensare che una buona parte popolazione sia scontenta del nuovo governo M5S-PD, nato dalla crisi di governo aperta dal leader della Lega Matteo Salvini. Non sembra quindi ...

US Open 2019 - tutti Gli italiani in campo oggi (30 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Nella quinta giornata degli US Open 2019 un solo italiano sarà di scena sui campi di Flushing Meadows: Paolo Lorenzi. Il senese, entrato in tabellone come lucky loser, è riuscito a issarsi, per la terza volta in carriera e a quasi 38 anni, ai sedicesimi degli US Open, torneo nel quale ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2017. Per ripetere quel risultato gli servirà un mezzo miracolo, dal momento che, dopo aver battuto l’americano Zachary ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 30 agosto. Tutti Gli italiani in gara : Proseguiranno oggi, venerdì 30 agosto, i Mondiali di Canottaggio: a Linz, in Austria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi 118 (59 per genere) pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Per quanto riguarda le specialità olimpiche oggi saranno in acqua sette equipaggi azzurri, sei nei quarti ed uno ...