Formula 1 – Leclerc fra emozione e riconoscenza | “dedico la vittoria a Hubert | ma devo

Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa - Binotto felice : “successo meritato per Leclerc - ma grandi meriti a Vettel” : La Ferrari ottiene la sua prima Vittoria stagionale sulla pista di Spa. Leclerc davanti a tutti, Vettel rallenta e Hamilton e gioca di squadra: Mattia Binotto nel post gara applaude la prestazione dei due piloti Il weekend di Spa era iniziato nel segno della Ferrari e si è concluso allo stesso modo. Charles Leclerc ha trovato la sua prima Vittoria in carriera, nonchè la prima stagionale della scuderia di Maranello, nella gara di Spa, ...

ANTHOINE HUBERT È MORTO/ Incidente Gran Premio Belgio Formula 2 : Leclerc sconvolto : Antoine HUBERT è MORTO: pilota di 22 anni della Arden vittima di un Incidente nel Gp del Belgio di Formula 2 sulla pista di Spa Francorchamps.

Formula 1 – Leclerc rifila 7 decimi a Vettel nelle qualifiche di Spa - Seb non nasconde la rabbia : “fottuto traffico!” [VIDEO] : Sebastian Vettel non nasconde il suo dispiacere dopo il secondo posto di oggi nelle qualifiche del Gp del Belgio Doppietta Ferrari a Spa nelle qualifiche del Gp del Belgio: Charles Leclerc ha conquistato una fantastica pole positio, rifilando ben 7 decimi al suo compagno di squadra Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari nonostante la prima fila tutta rossa, non ha nascosto il suo disappunto, dovuto al traffico trovato in pista che gli ...

Formula 1 – Terminate le FP3 in Belgio : Leclerc e Vettel continuano a dominare - Hamilton a muro [TEMPI] : La coppia Ferrari domina anche la terza sessione di prove libere a Spa con Leclerc davanti a Vettel, Hamilton chiude settimo dopo un brutto incidente Tre su tre, la Ferrari chiude davanti a tutti anche l’ultima sessione di prove libere del Gp del Belgio, avvicinandosi come meglio non potrebbe alle qualifiche del pomeriggio. Il miglior tempo è quello fatto segnare da Charles Leclerc, che ferma il crono sull’1:42.206, precedendo ...

Formula 1 – Leclerc ottimista… ma non troppo : “giornata positiva - ma non sappiamo il vero potenziale Mercedes” : Leclerc ottimista dopo il primo posto nelle FP2: il pilota monegasco si gode la sua buona prestazione ma non si fida del potenziale Mercedes Un secondo posto nelle FP1 e un primo posto nelle FP2, giornata soddisfacente per Charles Leclerc che si gode una Ferrari subito veloce sul tracciato di Spa dopo la sosta estiva. Intervistato dalla ‘Rosea’, il pilota monegasco esprime soddisfazione, ma spiega di non fidarsi delle ...

Formula 1 – Leclerc analizza la sua stagione : “mi do quasi un 7 - ma voglio un finale da 10. Rimpianti? Baku e Ungheria perchè…” : Charles Leclerc analizza la sua prima parte di stagione in Ferrari: il pilota monegasco si dà (quasi) un 7, ma vuole un finale da 10, possibilmente senza errori Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono pronti a tornare in pista nel weekend che porta alla gara di Spa in Belgio. Charles Leclerc, intervistato da La Repubblica, ha esaminato la sua prima parte di stagione, analizzandone aspetti positivi e criticità da migliorare. Il ...

Formula 1 - Leclerc impara dai suoi errori : “ci sono cose che non mi piaciute - lavorerò per migliorare” : Parlando alla vigilia del week-end di Spa, il pilota monegasco ha fatto un bilancio della prima parte di stagione promettendo di migliorare e di non commettere più errori La Formula 1 torna in pista per la seconda parte di stagione, che scatta con il Gran Premio del Belgio in programma sul circuito di Spa. La Ferrari è chiamata all’immediato riscatto, considerando il digiuno di vittorie di questo Mondiale 2019, che non ha mai visto ...