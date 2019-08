Ylenia Carrisi è ancora viva? L' omaggio di Cristel e la straziante dedica di Romina

Ylenia Carrisi È ANCORA VIVA?/ Cristel dà alla figlia il nome della sorella scomparsa : YLENIA CARRISI è ANCORA VIVA? Il dolore di Al Bano CARRISI e Romina Power, il gesto di Cristel: dà alla figlia il nome della sorella scomparsa.

Cristel Carrisi chiama la figlia Cassia Ylenia - l’emozionante omaggio alla sorella scomparsa : Cristel Carrisi è diventata mamma per la seconda volta. La figlia di Al Bano e Romina Power e il marito Davor Luksic hanno avuto una femminuccia. La bambina, venuta alla luce nelle scorse settimane, ha un nome molto speciale. Cristel Carrisi ha voluto omaggiare la sorella scomparsa nel 1993, chiamando la sua secondogenita Cassia Ylenia.Continua a leggere

Cristel Carrisi ricorda Ylenia dando il nome della sorella alla sua bambina : Cristel Carrisi dà il nome della sorella scomparsa Yelenia alla sua secondogenita. La bambina è nata lo scorso 10 agosto, dopo la nascita del piccolo Kai. Accolta da tutta la famiglia...

Ylenia Carrisi è ancora viva?/ Il dolore di Al Bano e Romina Power non è mai finito : Ylenia Carrisi è ancora viva? Il dolore di Al Bano Carrisi e Romina Power per la scomparsa della figlia non è mai sparito del tutto.

Scomparsa Ylenia Carrisi - si è saputo solo oggi. La foto pubblicata dalla sorella Cristel è da lacrime : Il 10 agosto Cristel carini, la figlia di Al Bano e Romina Power, dal 2016 moglie dell’imprenditore croato Davor Luksic, ha dato alla luce una bambina. La prima a dare la notizia era stata proprio la neo nonna, pubblicando su Instagram la foto della manina della nipote: «Quella manina che la sua mamma non lascerà per il resto della vita», aveva scritto la cantante piena di tenerezza. Per Cristel si tratta ...

Al Bano e Romina - il gesto di Cristel Carrisi per la sorella Ylenia : Commuove lo splendido gesto fatto da Cristel Carrisi, figlia di Romina e Al Bano, per Ylenia, la sorella scomparsa oltre vent’anni fa. Era il 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina sparì in circostanze misteriose a New Orleans. Da allora la vita della famiglia Carrisi non è stata più la stessa, la scomparsa di Ylenia ha causato una profonda ferita che, ancora oggi, non si è sanata. Solo qualche giorno fa la Power aveva condiviso su ...

Albano Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura

Ylenia Carrisi - Romina Power mostra una sua foto mai vista. E tutto il suo dolore : Quella dell’estate del 1993 fu l’ultima vacanza tutti insieme. Marito e moglie partirono con l’entusiasmo di sempre, lo stesso che li aveva trasformati da giovane duo esordiente nella coppia d’oro della musica italiana. Stiamo parlando di Romina Power e Albano Carrisi. Quell’estate la cantante avrebbe passato del tempo con la sorella Taryn e i nipoti, mentre Albano avrebbe girato le riprese di ‘America Perduta’. C’era anche ...

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : “La mia bella figlia quando le estati erano gioiose” : Ylenia Carrisi conserverà sempre un posto d'onore nel cuore di Al Bano e Romina Power. La figlia dei due artisti è scomparsa il 31 dicembre del 1993. In queste ore, Romina ha voluto ricordarla con una foto che la ritrae radiosa mentre prende il sole: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose".Continua a leggere

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : “La mia bella figlia - quando le estati erano gioiose” : Ylenia Carrisi conserverà sempre un posto d'onore nel cuore di Al Bano e Romina Power. La figlia dei due artisti è scomparsa il 31 dicembre del 1993. In queste ore, Romina ha voluto ricordarla con una foto che la ritrae radiosa mentre prende il sole e ha commentato: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose".

Ylenia Carrisi - Romina posta una foto inedita : il dolore della Power : Romina Power pubblica una foto inedita di Ylenia Carrisi, la figlia avuta da Albano che è scomparsa nel 1993: il dolore della cantante americana È un dolore inestirpabile quello che dal 1993 attanaglia Romina Power e Albano, i genitori di Ylenia Carrisi. La ragazza scomparve nel nulla a New Orleans, città americana della Louisiana. L’ultima […] L'articolo Ylenia Carrisi, Romina posta una foto inedita: il dolore della Power proviene ...

Ylenia Carrisi - dolore di Romina Power/ Foto inedita "Quando le estati erano gioiose" : Ylenia Carrisi, il dolore di Romina Power in una Foto inedita della figlia scomparsa. "Quando le estati erano lunghe e gioiose", scrive su Instagram.

Romina Power - Ylenia Carrisi e una speranza viva/ "Una signora mi ha fermata e..." : Romina Power, Ylenia Carrisi e una speranza sempre viva. Su Instagram compare una foto commovente e la didascalia: "Una signora mi ha fermata e...".