Contra | Rogue Corps ci presenta la co-op in un nuovo video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di sabato 31 agosto 2019)è un interessante run and gun della serie, presto in arrivo per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.Il gioco, sviluppato da Toylogic Inc e pubblicato da Konami, arriverà sul mercato il 24 settembre 2019, per cui in attesa di questi ultimi giorni vale la pena dare un'occhiata a come si comporta il comparto co-op del gioco, grazie ad unpubblicato.Inil giocatore dovrà calarsi nei panni dei classici personaggi della serie, formando un gruppo di cacciatori di taglie ed esploratori. Avremo a disposizione un'arma primaria ed una secondaria, e se da un lato le munizioni sono infinite, dall'altro dovremo fare attenzione al surriscaldamento dell'arma. Potremo naturalmente anche potenziare il nostro equipaggiamento tra un livello e l'altro.Leggi altro...

