Siamo fatti di microbi | ma niente paura

Almaviva : Palermo - incontro sindacati con Musumeci ‘Non Siamo soddisfatti’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – ‘L’incontro col presidente della Regione Musumeci ha prodotto pochi risultati, non siamo rimasti soddisfatti. C’è un impegno del presidente ma non sono stati individuati tempi certi nè una modalità di intervento. Avremmo potuto evitare lo sciopero? Sarebbe bastata una richiesta di incontro? Non è così. Musumeci dovrebbe sapere che da 9 mesi Almaviva è in crisi e che la Regione è ...

Beatrice Valli e Marco Fantini sempre più uniti - la dedica su Instagram : "Ci Siamo fatti una promessa..." : Cinque anni fa è sbocciato l'amore a Uomini e Donne fra Beatrice Valli e Marco Fantini, oggi la coppia vive ancor più felicemente la storia d'amore che li ha uniti e fortificati nonostante una crisi nel 2016 abbia vissuto una crisi.Insieme sono genitori di Bianca (Beatrice aveva un figlio nato da una precedente relazione) e la loro felicità è condivisa anche su Instagram dove l'ex corteggiatrice ha parlato di una promessa, il grande passo ...

Beatrice Valli e Marco Fantini : “Ci Siamo fatti una promessa” - la foto su Instagram inganna tutti : Beatrice Valli e Marco Fantini sono più innamorati che mai, ma nonostante tutto non sembrano intenzionati a voler fare un ulteriore passo che possa coronare il loro sogno d'amore. Anche stavolta il messaggio dell'ex corteggiatrice ha tratto in inganno i suoi fan, che pensavano fosse giunto l'annuncio del lieto evento e invece, niente fiori d'arancio per la bella coppia.Continua a leggere

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno fatto il primo tatuaggio di coppia : "Ci Siamo fatti una promessa" - : Marina Lanzone hanno optato per un piccolo quadrifoglio sul polso, simbolo di felicità e fortuna. Questo è il primo tatuaggio per Marco. Lui e Beatrice stanno insieme da cinque anni e hanno una figlia, Bianca, ma il modello non ha chiesto ancora alla sua compagna di sposarlo “È stato difficile convincere il Marchini in qualcosa che per lui era impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di ...