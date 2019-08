Matteo Salvini sarebbe stato lasciato dalla fidanzata per l' ex tentatore Rodolfo Salemi

Matteo Salvini - la campagna acquisti della Lega fa tremare il nuovo esecutivo : 7 senatori e salta tutto : I numeri contano e se la matematica non è un'opinione al governo giallorosso mancano, in Senato, quattro voti per ottenere la maggioranza. L'esecutivo formato da Cinque Stelle e Pd vanta, infatti, 157 voti su i 161 necessari. Partita più semplice alla Camera dove la nuova alleanza è accreditata di 3

Doppio divorzio per Matteo Salvini : lasciato da Luigi Di Maio e da Francesca Verdini : E’ un brutto periodo per Matteo Salvini. lasciato da Luigi Di Maio, suo amore politico. Ora anche da Francesca Verdini.

“Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per uno della tv”. Il gossipbomba esplode : ecco chi è ‘lui’ : A pochi mesi dall’annuncio della sua relazione con Francesca Verdini, Matteo Salvini sarebbe di nuovo single. Dopo la storia d’amore con la conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ Elisa isoardi, l’ormai ex ministro sembrava che il leader della Lega avesse trovato stabilità in amore con la figlia del collega Denis Verdini, ma il gossip delle ultime sostiene che lei lo abbia lasciato. E pare che lo abbia fatto per un personaggio ...

La ong che sfotte Salvini : a Lampedusa spunta la barca Matteo S. : Non si tratta di un nome a caso e neanche di una coincidenza: mentre la nave Mare Jonio resta al largo, l'imbarcazione che...

Roberto Morassut : "Immigrati - bisogna cambiare registro. Va rivisto il decreto sicurezza di Matteo Salvini" : "I decreti sicurezza vanno rivisti subito, non possiamo infrangere il diritto internazionale di navigazione". Roberto Morassut, del Partito democratico, ospite di Coffeee Break, su La7, entra nel merito della questione immigrazione e afferma che adesso, con il governo giallo-rosso, "bisogna cambiare

Temptation Island : ex tentatore soffia la fidanzata a Matteo Salvini? : Matteo Salvini e la fidanzata: lei si è innamorata di un ex tentatore di Temptation Island? Pare davvero che questo periodo non sia dei più semplici per l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Cos’è successo? Dopo aver fatto cadere il Governo, in queste ore è circolato on line un incredibile gossip sulla sua vita privata che se confermato avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In base a quanto riportato da Novella ...

Silvio Berlusconi prende le distanze da Matteo Salvini : "Bisogna ricostruire un centrodestra democratico" : "Continuiamo a credere che solo il centrodestra vero e nuovo rappresenterebbe la vera maggioranza degli italiani, con idee, programmi e persone per condurre il Paese fuori dalla crisi". Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro a Montecitorio con il premier incaricato Giuseppe Conte, parla con i g

Edward Luttwak : "Emmanuel Macron ha chiesto a Donald Trump di appoggiare Giuseppe Conte contro Matteo Salvini" : C'è stato un complotto di Emmanuel Macron e dei tedeschi perché Matteo Salvini venisse messo in un angolo e si facesse un Conte bis. Lo rivela Edward Luttwak in una intervista all'Adnkronos: il presidente francese ha soddisfatto le richieste di Donald Trump al G7, gli ha fatto un grande favore. E di

Matteo Salvini e Giorgia Meloni divisi in piazza. Durigon - gelo inatteso : "La Lega..." : Stessa strategia con Giuseppe Conte ma prospettive diverse (con polemica) fuori dal Parlamento. Matteo Salvini e Giorgia Meloni disertano le consultazioni con il premier incaricato. Fratelli d'Italia, per bocca del capogruppo Luca Ciriani, rivendica il diritto di contrapporsi al governo di Pd e M5s

Governo - la clamorosa mossa di Matteo Salvini : C’è subito un colpo di scena nel secondo giorno di consultazioni alla Camera per il Premier incaricato Giuseppe Conte. Matteo Salvini, leader della Lega e Vicepremier nel precedente patto di Governo, ha scelto di disertare l’incontro. Il calendario degli appuntamenti prevedeva questa scaletta: alle ore 9.30 – Fratelli d’Italia, ore 10.30 – Lega, ore 11.30 – Forza Italia, ore 12.30 – Partito Democratico, ore 13.30 – MoVimento 5 Stelle.\\ Matteo ...

Matteo Salvini indagato per Open Arms - non è finita qui : assalto dei pm - Capitano senza paracadute : «Non vi libererete di me» ha detto ieri Salvini tornando a denunciare il complotto internazionale dal quale sarebbe nato il governo giallorosso, che l' Europa ha accolto come il Bambin Gesù. Pronti via, poco dopo il ministro dell' Interno uscente ha dovuto annunciare che c' è un' altra indagine cont

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

Matteo Salvini cancellato dal Viminale. Il vero biettivo di Conte e Pd : con chi lo vogliono sostituire : Obiettivo: cancellare Matteo Salvini dal Viminale. Secondo il Corriere della Sera, il primo compito che si sono dati Pd e M5s è quello di "riportare a velocità di crociera una macchina complessa e delicata che negli ultimi 15 messi è stata lanciata al massimo di giri sul terreno della comunicazione

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...