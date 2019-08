Vampire | The Masquerade - Bloodlines 2 | Paradox Interactive presenta la fazione dei

Legacies 3 non ci sarà? Julie Plec sbarca su Netflix e i fan di The Vampire Diaries vanno in crisi : I fan dell'universo di The Vampire Diaries e The Originals sono in profonda crisi da quando hanno scoperto che Legacies 3 potrebbe essere a rischio per via di nuovi orizzonti che si sono aperti al cospetto di Julie Plec. La madre delle serie che abbiamo amato e idolatrato in questi ultimi dieci anni, si prepara a sbarcare su Netflix con un progetto tutto nuovo. Già in passato abbiamo visto altri nomi arrivare sulla piattaforma (Ryan Murphy e ...

Un singolo playthrough di Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 durerà circa 30 ore : A quanto pare, il primo playthrough di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 richiederà circa 30 ore.Lo sviluppatore Hardsuit Labs ha rivelato che un playthrough tradizionale del gioco dovrebbe richiedere ai giocatori circa 30 ore per essere terminato.Il product manager Florian Schwarzer ha dichiarato a PCGamesN che questo non include tutte le missioni secondarie, poiché fare tutto richiederà ancora più tempo.Leggi altro...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - ecco le prime informazioni sul gioco ambientato nell'universo World of Darkness : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, l'esperienza narrativa in single player annunciata qualche mese fa, ha ricevuto un aggiornamento per quanto riguarda le meccaniche di gioco.Il team di sviluppo ha infatti svelato alcuni dettagli per quanto riguarda la storia che vede i giocatori impersonare un vampiro a New York. Durante l'avventura i giocatori avranno a che fare con una serie di personaggi e missioni tutte correlate ad un ...

Paul Wesley ha confermato che lui e Nina Dobrev "si disprezzavano" all'inizio di The Vampire Diaries : Ma oggi sono BFF

The Vampire Diaries Streaming ITA : come vedere online tutte le stagioni : In questo articolo scopriremo su quali piattaforme legali online è possibile vedere la serie televisiva “The Vampire Diaries” con il doppiaggio in italiano. “The Vampire Diaries” è una delle serie televisive più amate e seguite basate sulla saga di romanzi a tema sovrannaturale con risvolti drammatici e romantici nata dalla penna L. J. Smith e creata da Kevin Williamson e Julie Plec. La serie, che conta 8 stagioni per un totale di 171 episodi, è ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 punta a migliorare certi aspetti del gioco originale : Quando viene annunciato il seguito o un reboot di un classico sono molti i fan che iniziano a temere il peggio, specialmente per la paura di ritrovarsi un titolo stravolto per andare incontro a quelli che sono i gusti del pubblico (o almeno la maggioranza di esso) odierno. Sembra che questo accadrà anche con Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (ma solo in parte) che andrà però a migliorare alcune delle meccaniche più deboli del titolo ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 sarà slegato dagli altri giochi del franchise in arrivo : Vampire: The Masquerade - Bloodlines è considerato un gioco di culto e in molti hanno pensato che non avrebbe mai ottenuto un sequel. Ora, sappiamo che un seguito arriverà all'inizio del prossimo anno, e il franchise si sta estendendo ben oltre. Oltre a Bloodlines 2, infatti, sappiamo che altri due titoli del franchise sono in arrivo. Uno è un altro gioco di ruolo di Big Bad Wolf e poi Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, che è ...