I 5 vulcani più temibili della storia | tra questi c’è anche lo Stromboli con le sue

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Una delle sette ventose Eolie, quella, somiglia a una trottola, da cui ha presoil nome: dal greco strobilos/strombos, conservatosi ancora – e dove se no? – nel dialetto di Napoli, come strummolo. Il suo ventre è sempre vivo. Nella Sicilia orientale, arde l’Etna, con fauci aperte, imminente su Catania. E c’è pure il Vesuvio, sprofondato in un sonno minaccioso, che sovrasta la morte di Pompei ed Ercolano” Diceva Predrag Matvejevic, riferendosi allo, uno deipiù instabili e più complessi da monitorare a causa delle sue attività incostanti. La geo-vulcanologia, da sempre, è una delle materie più affascinanti da scoprire, in quanto si basa su delle strutture geologiche generate e in seguito ai movimenticrosta terrestre etettonica delle placche, fenomeni che sonocausa di molteplici terremoti. In sostanza, si può affermare ...

ElenaVistoli : RT @Focus_it: Nelle cronache da migliaia di anni, i vulcani italiani sono tra i più studiati al mondo - duesoli : RT @Focus_it: Nelle cronache da migliaia di anni, i vulcani italiani sono tra i più studiati al mondo - TuttoQuaNews : RT @Focus_it: Nelle cronache da migliaia di anni, i vulcani italiani sono tra i più studiati al mondo -