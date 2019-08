Francesco Arca e Laura Chiatti serata di risate al parco giochi : Una serata in allegria per Laura Chiatti e Francesco Arca al parco giochi. I due attori in passato hanno avuto una relazione, hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Messa da parte qualche litigata tra Laura e Francesco è rimasto un sentimento di sincera amicizia che li porta spesso a stare insieme con i rispettivi compagni e figli. Sono loro stessi a mostrare serate e giornate insieme, tra divertimento e risate, il settimanale “Chi” li ha ...

L’isola di Pietro 3 in onda su Canale 5 : novità Francesco Arca : C’è un nuovo protagonista sull’isola di Pietro. Si tratta di Francesco Arca. L’attore sarà al centro della prossima stagione televisiva.

Francesco Totti e Ilary Blasi - tenere effusioni in barca - : Francesca Galici Sono sposati da 15 anni ma il loro matrimonio sembra non conoscere crisi e lo dimostrano le fotografie pubblicate da Diva e Donna che mostrano Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più innamorati Tanti anni di matrimonio e non sentirli. Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. La loro ironia e autoironia, la semplicità e la bellezza dell'ex capitano della Roma ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - avvinghiamenti hot in barca : Stanno insieme da 17 anni e hanno tre figli, ma tra Francesco Totti e Ilary Blasi la passione è quella dei primi tempi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati durante una gita in barca al largo di Ponza mentre si lasciano andare alle effusioni tra coccole bollenti e avvinghiamenti. La showgirl è bellissima con un bikini blu che le enfatizza il lato B perfetto, e suo marito non ha occhi che per lei. In attesa di riprendere gli impegni in ...

Francesco Arca sarà ne 'L'isola di Pietro' e 'La vita promessa' : È un momento d'oro per l'attore Francesco Arca, il quale, nella prossima stagione televisiva, sarà protagonista di due fiction: "L'isola di Pietro 3" in onda su Canale 5 e "La vita promessa 2", che verrò trasmessa prossimamente su Rai Uno. Proprio ieri, in Sardegna, si sono concluse le riprese della fiction targata Mediaset, che vede come protagonista principale Gianni Morandi. Francesco Arca sarà tra i protagonisti de 'L'isola di Pietro 3' Tra ...

Francesco Arca ne La Vita Promessa 2? Primi spoiler sui social in attesa dei nuovi episodi : Nei giorni scorsi vi abbiamo già parlato delle riprese de La Vita Promessa 2 ma c'era ancora un punto interrogativo su quello che vedremo nei nuovi episodi e riguardava proprio il temuto Spanò interpretato da Francesco Arca. Chi ha seguito la prima stagione della fiction sa bene che il boss è partito dalla Sicilia alla volta dell'America proprio per seguire la bella Carmela ma finendo lui stesso nella tela che aveva preparato per lei. Proprio ...