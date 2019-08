Dalla rivalità con Messi all’ipotesi ritiro | Ronaldo non si nasconde | “smettere insieme a

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) L’attaccante portoghese è stato protagonista di un divertente siparietto condurante la cerimonia dei sorteggi di Champions League Un siparietto davvero divertente, che ha visto protagonisti Cristianoe Lionel. Seduti uno di fianco all’altro al Grimaldi Forum di Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League, il portoghese e l’argentino sono stati intervistati in simultanea, regalando momenti di puro spettacolo. AFP/LaPresse Più timido il giocatore del Barcellona, mentre CR7 ha intrattenuto la platea: “alla Juventus ho vissuto un anno bellissimo, speciale. Mi sono trasferito dal Real a Torino, un grande cambiamento. Ho vinto tre titoli: la Supercoppa italiana, la Serie A e la Nations League con il Portogallo contro l’Olanda. A livello individuale ho fatto molto bene e anche a livello di squadra: sono molto felice, ora ...

