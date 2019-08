Netflix | tutte le serie tv in arrivo a settembre

Netflix - tutte le serie tv e i film in arrivo ad agosto : Non vanno in vacanza nemmeno ad agosto le novità di Netflix. La piattaforma di streaming infatti diffonderà nel mese estivo i nuovi episodi di serie come Glow, Mindhunter e Dear White People ma anche nuovi titoli come Dark Crystal, Wu Assassins e Sintonia. Non mancheranno anche film come La vita dopo i figli o documentari acclamati come American Factory su una straordinaria storia tutta americana. Dear White People – terza stagione dal 2 ...

Cuphead : la serie di Netflix sarà "disegnata a mano digitalmente" e "adatta a tutte le età" : Cuphead sta arrivando su Netflix, come annunciato poco tempo fa, e la serie si chiamerà "The Cuphead Show!".Come il gioco, The Cuphead Show di Netflix presenterà l'animazione in stile anni '30. Anche questa volta sarà disegnato a mano, anche se non interamente su carta, e non dallo stesso Studio MDHR, ma dallo studio di animazione interno di Netflix. Chad Moldenhauer ha detto a IGN che "l'idea è che ogni frame sia disegnato a mano" ma ...

Willy Il principe di Bel Air sbarca su Netflix con tutte e sei le sue stagioni e il mistero della sigla : Oh che sventola di Netflix, mi sento già straricco la vita di prima mi puzza di vecchio guardate adesso gente in pista chi c’è, il principe Willy lo svitato di Bel Air, con tutte e sei le sue stagioni. Lo sappiamo, avete letto cantando il primo rigo ed è sicuramente quello l'effetto che volevamo proprio in occasione di questa giornata speciale in cui, a sorpresa, la serie Willy Il principe di Bel Air è sbarcata sulla piattaforma streaming per la ...

Netflix - tutte le novità in arrivo a luglio : Le serie tv non vanno in vacanza su Netflix: luglio sarà il mese per il ritorno di due titoli di grandi successo, Stranger Things e La casa di carta, entrambi con le loro terze stagioni, ma anche per l’epilogo di un cult come Orange Is The New Black. In più novità internazionali come la coreana Designated Survivor, l’indiana Typewriter, The Last Czars e infine aggiunte animate come Saint Seiya e 3Below. Designated Survivor: 60 Days ...