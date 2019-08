Boris Johnson si gioca la testa sulla Brexit

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Una mossa esplosiva e rischiosa, una forzatura per molti offensiva nei confronti del Parlamento, messa in atto in un momento cruciale per la storia della Gran Bretagna. Non sono più i tempi di Carlo I, che nel 1649 fu decapitato dopo che, 20 anni prima, aveva congelato il Parlamento perché aveva detto no al finanziamento della campagna militare contro la Spagna. Questa volta non c’è in ballo una guerra di conquista, ma il futuro della Gran Bretagna lontano dall’Unione europea. E, con la scelta di chiedere la sospensione del Parlamento mentre il no dealsi avvicina, dà uno schiaffo alla Camera dei Comuni, porta (volutamente) il Paese a un passo dall’addio all’Ue senza intesa, e situtto. Anche la, verrebbe da dire. Dopo detto per tre volte no all’accordo già ...

