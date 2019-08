Prosegue dialogo M5s-Pd | ma è ancora scontro su poltrone Nodo vicepremier

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019) Rimanelo 'scoglio' del ruolo di Luigi Di Maio nella trattativa tra M5S e Pd per la costituzione del nuovo governo. Dopo l'ok del Pd alla premiership di Giuseppe Conte, i dem ritengono di non poter dire di sì ad un esecutivo in cui il leader politico del M5s conservi l'incarico di vice presidente del Consiglio che aveva nel governo gialloverde. Ilnon si è sciolto oggi e probabilmene non si scioglierà prima di domani sera, a ridosso delle consultazioni al Quirinale. Sicuramente il partito di Nicola Zingaretti non considera 'di svolta' un governo con due vice premier a fianco del premier, che riprodurrebbe esattamente il format del governo dimissionario. E pur di evitarlo potrebbero anche essere disponibili, secondo una ipotesi presa in considerazione nel corso della giornata, ad un governo Conte 2 senza vicepresidenti del consiglio.Dunque, avanti tutta tra Pd e M5s per ...

