Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 : blocco degli oggetti : Durante la giornata di oggi, la UWP di Microsoft Whiteboard si è aggiornata per Windows 10 implementando il blocco degli oggetti. Novità in questa versione blocco oggetti: con questa nuova impostazione è più facile allineare i contenuti mentre si spostano. Schermata di condivisione: il pannello per la condivisione delle lavagne riempe tutto il lato destro dello schermo. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova ...