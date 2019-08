Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo : Noja - ‘Conte gestisca appetiti di alcuni dei suoi e prenda redini’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Conte vuole fare il PdC? gestisca le bizze e gli appetiti personali di alcuni dei suoi e prenda le redini della trattativa. Noi siamo pronti a dare un Governo serio al Paese. Se qualcuno ha un’idea differente, lo dica chiaramente. Non c’è più tempo da perdere #crisiGoverno #m5spd”. Lo scrive su twitter Lisa Noja del Pd. L'articolo Governo: Noja, ‘Conte gestisca appetiti di ...

Governo - Travaglio : 'Conte in salsa giallorossa soluzione peggiore eccettuate le altre' : Marco Travaglio, come al solito, affida il suo pensiero ad un editoriale apparso sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano. Un punto di vista quello del giornalista che conferma la propria buona visione di un eventuale Governo sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico con Giuseppe Conte confermato premier. Un orizzonte che diventa anche il presupposto per muovere delle critiche ai dem che solo un anno fa si ribellavano in ...

Salvini : "M5s e Pd come De Mita e Fanfani. Conte bis? Un nuovo Governo Monti" : “Se avete in testa di fare questa spartizione di poltrone per escludere Salvini e acconsentire a Bruxelles fatela, ma in fretta”. Si rivolge al Pd e al Movimento 5 stelle Matteo Salvini, che interviene sulla crisi di governo con una nuova diretta Facebook. “O fate in fretta - e poi spiegate agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto - oppure al voto”, ...

Governo : Bill Gates - ‘grazie a Conte per impegni per Global fund’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Germania, Italia e Commissione europea hanno dimostrato una grande leadership con i loro impegni con Global fund. Grazie a Giuseppe Conte e alla Commissione europea. I tuoi impegni aiuteranno a proteggere i più vulnerabili del mondo da Aids, tubercolosi e malaria”. Lo scrive su Twitter Bill Gates. L'articolo Governo: Bill Gates, ‘grazie a Conte per impegni per Global fund’ sembra ...

Crisi di Governo - salta vertice con il Pd | M5s : "Inutile senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Governo M5S-Pd : Conte bis e Di Maio fuori - ecco la possibile squadra : Governo M5S-Pd: Conte bis e Di Maio fuori, ecco la possibile squadra Sono ore roventi per la formazione del nuovo Governo. Nonostante M5S e PD abbiano cominciato con buon piglio, dichiarandosi aperti al dialogo con la controparte, le cose – in questo preciso momento – non sembrano andare per il verso giusto. A tirare maggiormente la corda è il Movimento 5 Stelle, che impone un Giuseppe Conte bis. La richiesta dei 5 Stelle non ...

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

