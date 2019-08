Di Maio e Zingaretti | retroscena | La pazienza ha un limite | Non se ne

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio - crollo di nervi nel Pd : "Cosa sta succedendo?". Ore 18.30 : viene giù tutto : "Ma come? Ma cosa sta succedendo?". Ha lasciato tutti sconcertati, soprattutto chi dentro il Pd sogna l'inciucio, la durata minima dell'incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Lunedì pomeriggio, Palazzo Chigi: dalle 18 alle 18.30 scarse. Nemmeno mezz'ora, poco per il faccia a faccia con il M

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Zingaretti e Di Maio intesa ai dettagli - 27 agosto - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: Zingaretti e Di Maio a caccia dell'intesa per il Governo. Importanti aperture di Trump al termine del G7

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : ma strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : strada in salita : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice terminato tra Conte - Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Conte - Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata. È ancora in corso a Palazzo Chigi il confronto tra le delegazioni delle due...

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti : trattativa sui ministri : Oltre tre ore di faccia a faccia, per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata. È ancora in corso a Palazzo Chigi il confronto tra le delegazioni delle due forze...

Il Conte-bis si avvicina : ancora in corso l'incontro tra Conte - Di Maio e Zingaretti : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Di Maio e Zingaretti incontrano Conte a Palazzo Chigi : Dopo il faccia a faccia di oggi pomeriggio, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si troveranno di nuovo a Palazzo Chigi per un nuovo vertice che vedrà anche la partecipazione del premier Giuseppe Conte, il nome che il Movimento 5 Stelle vorrebbe confermare a capo del possibile esecutivo M5S-PD. La presenza di Conte all'incontro lascia immaginare che il Partito Democratico sia pronto ad accettare un Conte-Bis. Zingaretti, dopo aver fatto ritorno ...

Il Conte-bis si avvicina : ancora in corso l'incontro tra Conte - Di Maio e Zingaretti : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

In corso da due ore a P.Chigi l'incontro di Conte con Di Maio - Zingaretti e Orlando : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Governo - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Prosegue a P.Chigi l'incontro di Conte con Di Maio - Zingaretti e Orlando : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Crisi - la diretta – Il Pd va verso il via libera a Conte. Vertice in corso tra il premier - Di Maio - Zingaretti e Orlando : Al quinto giorno di trattative tra Pd e Movimento 5 stelle è arrivata la svolta che molto probabilmente porterà alla nascita del Conte 2. Nel pomeriggio Pd e Movimento 5 stelle si sono riuniti in due sedi separate e, intorno alle 18, hanno annunciato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi. Un incontro lampo, durato circa venticinque minuti, che è stato poi riaggiornato alle 21 quando si vedranno le due ...