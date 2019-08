Domenica In | Mara Venier confessa | “Non sorridevo più”

La rassegna di stampa di Domenica 18 agosto – Inter Maravilla - Icardi si chiude - Balo ci riprova [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine sportive di oggi, domenica 18 agosto, impazza il calciomercato. La Gazzetta Sportiva apre con “Inter Maravilla”, con i nerazzurri ad un passo dal riportare in Italia Alexis Sanchez. Intervista esclusiva al ct della Nazionale Roberto Mancini, che dà le carte al campionato in partenza settimana prossima. Il Corriere dello Sport titola “Icardi si chiude”, in riferimento alla ...

Romina Power nel cast fisso di Domenica In? Parla Mara Venier : Romina Power a Domenica In insieme a Mara Venier? Arriva la smentita Mara Venier presenterà, per il secondo anno consecutivo, Domenica In in solitaria. Nessuna co-conduzione con Romina Power, come apparso qualche giorno fa sui giornali. Stando a quello che scriveva Di Più, l’ex moglie di Albano era pronta a spalleggiare l’amica e collega nel […] L'articolo Romina Power nel cast fisso di Domenica In? Parla Mara Venier proviene ...

Mara Venier fa una clamorosa smentita su Domenica In 2019/2020 : Domenica In: Mara Venier smentisce la presenza di Romina Power nel cast Dal 15 settembre prossimo Mara Venier torna al timone della nuova edizione di Domenica In, il contenitore del dì festivo di Rai1 più longevo della televisione italiana. L’ultima stagione ha fatto registrare una media del 17,50% di share, pari a 2.800.000 telespettatori, numeri che non si vedevano da quando la trasmissione era nelle mani di Massimo Giletti e Lorella ...

Romina Power nel cast fisso di Domenica In? Mara Venier smentisce : A partire dal 15 settembre, ogni Domenica, si rinnoverà l'appuntamento con la Domenica In di Mara Venier. Le novità non mancheranno: “Abbiamo inventato un nuovo gioco, molto semplice ma molto più coinvolgente per il pubblico a casa. Il “cartellone” era troppo complicato, non funzionava (...) Tutto il resto va bene così. Anche l’orario: mi avevano proposto di prolungarlo ma io non ho voluto”, ha dichiarato zia Mara a Tv Sorrisi e Canzoni. ...

Domenica In - furia di Mara Venier per le critiche social : come sbrocca : Mara Venier, in vacanza con il marito Nicola nell'amatissima Santo Domingo, non perde la verve. La bella conduttrice di Domenica in ha postato un video su Instagram dove la si vede ballare e giocare insieme al suo nipotino in un supermercato. Il piccolo Claudio allunga le mani verso la nonna e le t

Domenica In - ricordate la figlia di Mara Venier? Ecco Elisabetta oggi : foto clamorosa in prima pagina : Tempo di confessioni per Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In, il programma di Rai 1 riconfermatissimo per la prossima stagione. Le confessioni viaggiano in un'intervista su oggi, che le dedica un ampio servizio nel quale Zia Mara parla del suo ruolo di madre: "Sì, sono stata una mamma

Mara Venier potrebbe essere affiancata da Romina Power a 'Domenica In' : Continuano gli impegni per la presentatrice Mara Venier che si candida ad essere la protagonista della prossima stagione di Rai 1, dopo il grande successo ottenuto nella scorsa annata. La conduttrice tornerà al timone per il secondo anno consecutivo di 'Domenica in', ma ha ricevuto un altro ruolo importante e dovrà fare i conti con la conduzione di un nuovo programma intitolato "La porta dei sogni". Questa trasmissione inedita formata da quattro ...

Mara Venier punta in alto : chi vuole al suo fianco a Domenica In : Mara Venier e Romina Power, una coppia perfetta: il pubblico le adora, e la Rai starebbe pensando di mettere a frutto le loro esperienze televisive per dare nuova linfa vitale a Domenica In. Le due donne sono grandi amiche e, anche davanti alla telecamera, si sono dimostrate sempre molto affiatate. Nel 2018, Mara Venier è tornata al timone della trasmissione della Domenica e, per l’occasione, ha invitato ben due volte la Power: la cantante ...

Domenica In - l'arma segreta di Mara Venier contro Mediaset : la super vip che vuole fissa : Potrebbe essere Romina Power l'arma segreta di Mara Venier contro la concorrenza di Mediaset. Secondo il settimanale DiPiù di Urbano Cairo all’ex moglie di Albano Carrisi sarebbe stato offerto uno spazio tutto per sé all’interno del programma di Rai Uno. A quanto pare i dettagli non sono ancora stat

Mara Venier : "Non ho voluto allungare Domenica In. La porta dei sogni è show nuovo e moderno" : Mara Venier, come prevedibile, non lascia, ma raddoppia. La conduttrice, infatti, nella prossima stagione televisiva sarà impegnata sia a Domenica In, sia nel nuovo programma La porta dei sogni, in onda dal 20 dicembre in prima serata (dal 4 ottobre sarà anche su Radio 2 con quattro speciali). Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, zia Mara ha annunciato una novità per il contenitore Domenicale. Niente gioco del Cartellone, ...

Mara Venier : «Non ho voluto allungare Domenica In». E sulla Clerici : «Nessuno può capirla più di me. Anche io anni fa sono stata fatta fuori» : Mara Venier Doppio impegno televisivo per Mara Venier nella prossima stagione televisiva. Confermata al timone di Domenica In, la conduttrice veneta sarà Anche il volto de La Porta dei Sogni, nuovo show di Rai1 che verrà trasmesso a dicembre. Intervistata da Sorrisi, la “zia Mara” ha svelato alcune importanti novità sui suoi programmi, dichiarandosi tra l’altro soddisfatta del successo riconquistato nell’ultimo ...

Domenica In - la dura legge di Mara Venier : "Non funziona" - cosa taglia dalla trasmissione di Rai 1 : Anche d'estate, Mara Venier lavora alla prossima edizione di Domenica In, dopo lo strepitoso successo di quest'anno dello show della Domenica pomeriggio su Rai 1. E filtrano le prime novità circa la trasmissione che sarà, in onda dal prossimo 15 settembre sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzin

Mara Venier : le novità di Domenica In - il ritorno di Arbore e il nuovo programma : Mara Venier torna a Domenica In: le novità del programma Mara Venier è al lavoro per la prossima edizione di Domenica In. Dopo il successo dello scorso anno la conduttrice è stata riconfermata dalla Rai. Il contenitore Domenicale ritornerà il prossimo 15 settembre e ci sarà solo una grande novità che riguarderà la parte più […] L'articolo Mara Venier: le novità di Domenica In, il ritorno di Arbore e il nuovo programma proviene da Gossip e ...