VIDEO Moto2 | GP Gran Bretagna 2019 | highlights e sintesi Fernandez in trionfo | Marquez

VIDEO MotoGP - tutte le voci di mercato : Bautista rimane in Superbike - voci sul sostituito di Zarco. Novità in Moto2 e Moto3 : Alvaro Bautista rimane in Superbike e ha firmato un biennale con la Honda per un progetto nuovo. Lo spagnolo non tornerà dunque in MotoGP per sposare la causa della KTM che cerca il sostituto di Johann Zarco, si parla di Oliveira che sta facendo bene in questa stagione. Marco Bezzecchi, invece, sta cercando di svincolarsi in Moto2 e potrebbe salire su una Kalex. Canet, invece, è passato in Moto2 col team di Angel Nieto mentre accanto a Bulega ...

VIDEO Moto2 - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Binder vince davanti a Marquez - contatto tra Bastianini e Marini : Brad Binder ha vinto il GP d’Austria 2019 per la categoria Moto2, il sudafricano si è imposto sul tracciato di Spielberg precedendo Alex Marquez che ha così allungato ulteriormente in classifica generale visto che Thomas Luthi si è dovuto accontentare della sesta posizione. Luca Marini ed Enea Bastianini si sono toccati tra loro mentre era in lotta per la piazza d’onore e hanno concluso la gara nella ghiaia. Di seguito il VIDEO con ...

VIDEO Moto2 - GP Austria 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Binder davanti a tutti - Marquez attardato : Binder ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Austria, tappa del Mondiale Moto2. Il sudafricano ha fatto la voce grossa nella FP2, buon quinto posto per Enea Bastianini mentre Marc Marquez ha concluso nelle retrovie. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere 2 del GP d’Austria per la Moto2. VIDEO highlights prove libere GP Austria Moto2: Clicca qui per ...

VIDEO Di Giannatonio e Bastianini - che felicità! La gioia del primo podio in Moto2 a Brno : Una grande gioia quella per Fabio Di Giannantonio e per Enea Bastianini, secondo e terzo nel GP della Repubblica Ceca (alle spalle di Alex Marquez), a Brno, decima prova del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato ceco i due rookie della media cilindrata hanno ottenuto il primo podio in carriera e la loro soddisfazione immensa e i ringraziamenti da fare molteplici. Tutte le emozioni dei centauri nostrani ai microfoni di Sky Sport. VIDEO Di ...

VIDEO Moto2 - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi - dominio di Marquez. Di Giannantonio 2° : Alex Marquez ha vinto il GP di Repubblica Ceca per la Moto2, lo spagnolo ha dominato la gara andata in scena a Brno e ha fatto la differenza riuscendo a sconfiggere il buon Di Giannantonio ed Enea Bastianini che ha realizzato una bellissima rimonta dalle retrovie. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale Moto2. VIDEO highlights E sintesi GP Repubblica Ceca ...

VIDEO Moto2 - Highlights e sintesi GP Germania 2019 : ennesimo assolo di Marquez : GP dei Germania 2019 della Moto2 che si è chiuso con la quarta vittoria stagionale (nelle ultime cinque gare) e undicesima in carriera dello spagnolo Alex Marquez (Marc VDS): ennesimo assolo per l’iberico, sempre più leader del Mondiale. Battuti Brad Binder e Marcel Schrotter, mentre quarto è un eccellente Fabio Di Giannantonio. Andiamo a rivivere la gara con la sintesi e gli Highlights. Highlights GP Germania MOTO 2 Foto: ...