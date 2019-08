Pensa di stare per morire e confessa un segreto terribile | poi i medici riescono a

Calciomercato Milan - Icardi la nuova suggestione : Maldini starebbe Pensando allo ‘sgarbo’ del secolo : Clamorosa indiscrezione rilasciata questa mattina da Il Giornale, secondo cui Mauro Icardi potrebbe finire nel mirino del Milan già in questa sessione di Calciomercato. Come è noto, il capitano dell’Inter è in uscita dal club nerazzurro (per volere della proprietà). Il Milan, secondo il quotidiano, potrebbe far leva sulla volontà di Icardi di restare nella città di Milano. Al momento, si tratterebbe solo di una suggestione, ma non è ...

La Juventus starebbe Pensando di organizzare un'amichevole nel weekend del 17 agosto : Per la Juventus queste sono ore di relax visto che Maurizio Sarri ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi. La squadra tornerà martedì alla Continassa quando sarà in programma una seduta pomeridiana di allenamento, prima della sessione ci sarà anche la presentazione di Danilo in conferenza stampa alle 14:30. La Juve ha nel mirino la classica sfida in famiglia di Villar Perosa di mercoledì 14 agosto, ma questo potrebbe non essere il solo ...

La Juventus starebbe Pensando ad alcune uscite : Matuidi potrebbe partire : La Juventus, in questi giorni, sta lavorando soprattutto sulle uscite. Uno dei nomi nella lista dei partenti pare sia quello di Blaise Matuidi. Il francese nel match contro il Tottenham è apparso un po' in difficoltà nei nuovi schemi di Maurizio Sarri, e proprio perché per caratteristiche non si adatterebbe al meglio al gioco del nuovo allenatore, il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per trovagli una nuova sistemazione. Il campione ...

La dirigenza dell'Inter starebbe Pensando a Cavani come alternativa a Lukaku : L'Inter sta lavorando sul mercato per regalare al tecnico, Antonio Conte, i due attaccanti richiesti. Al momento in rosa ci sono i soli Lautaro Martinez e Matteo Politano, entrambi indisponibili in questo momento per motivi diversi. L'argentino è in vacanza dopo la coppa America, mentre l'ex Sassuolo è ai box per un affaticamento muscolare. Il nome in cima alla lista dell'ex allenatore del Chelsea è quello di Romelu Lukaku. I nerazzurri lo ...

Milik : “Voglio restare concentrato. Non posso Pensare alle scelte di mercato” : Arek Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. L’attaccante del Napoli ha dichiarato in primo luogo la volontà di vincere dopo anni di battaglia vana contro la Juventus. E’ questo il momento giusto, con Ancelotti in panchina: “Vogliamo vincere, ci proviamo da diversi anni però non ci riusciamo. La Juventus ha fatto una grande stagione lo scorso anno, vincendo tutte le partite per circa sei o sette mesi e per noi era ...

Mercato NBA – D’Angelo Russell ‘perdona’ i Nets : “è business! Pensavo di restare a lungo ma…” : D’Angelo Russell perdona i Nets dopo l’arrivo di Kyrie Irving e il suo conseguente mancato rinnovo: il giovane playmaker ha capito come ‘funziona’ la lega Scaricato dai Lakers per necessità (leggasi: liberarsi di Mozgov), D’Angelo Russell sembrava aver trovato la sua dimensione ai Nets. Squadra giovane e tosta, proprio come lui, capace di arrivare ai Playoff guidata dal suo playmaker in grado di mettere a referto 21.1 punti, 3.9 rimbalzi e ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe riPensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

Juventus - Zaniolo è un’occasione : la Roma starebbe Pensando alla cessione : E’ Nicolò Zaniolo l’uomo del giorno per il calciomercato della Juventus. Il Corriere dello Sport, in prima pagina oggi, si chiede se il centrocampista sia in vendita, mentre il QS parla addirittura di “aria di divorzio”. Quello che appare abbastanza chiaro è che i giallorossi non abbiano ancora trovato il modo per far firmare al giovane attaccante il rinnovo di contratto e questo è un bel campanello d’allarme. Calciomercato Juventus, 60 milioni ...