Aereo da turismo cade al passo del Sempione | 3 morti | tra cui un bimbo di pochi mesi

Svizzera - Aereo da turismo si schianta sul passo del Sempione. Polizia elvetica : “Tre morti - anche un bimbo” : Un piccolo aereo si e’ schiantato in mattinata, poco prima delle 10.30, sul passo del Sempione, nei pressi dell’ospizio, al confine tra l’Ossola e la Svizzera. Ne hanno dato notizia i media elvetici, citando fonti della Polizia vallesana. Un quotidiano on line svizzero tedesco pubblica alcune immagini, rilanciate da Ticinonews.it scattate da un lettore che mostrano una colonna di fumo alzarsi in cielo. Secondo quanto raccontato ...