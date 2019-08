La donna seminuda | la telefonata anonima | le urla | giallo sulla morte dello chef Zamperoni

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) La Procura di Lodi aprirà un fascicolo per ladi Andrea, lolombardo che lavorava da Cipriani dolci a New York. Il corpo di Andrea è stato trovato giovedì sera avvolto in una coperta al primo piano di un ostello nel Queens, a New York, a pochi isolati da casa sua. Un posto mal frequentato e conosciuto dalla polizia per i suoi giri di droga e prostituzione. Diversi punti ancora non quadranodinamica del suo decesso ed è la stessa famiglia del 33enne lombardo a chiedere chiarezza sull’accaduto. Le indagini sono in corso, ma al momento la causa del decesso non è ancora nota: servirà un’autopsia per chiarire quando e come è morto, di cui si erano perse le tracce da sabato scorso. Sul suo corpo non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza, ma gli ospiti dell’ostello affermano di aver ...

