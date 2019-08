Guerre commerciali | i mercati temono l’escalation | cadono Wall Street e petrolio | vola

Il contagio delle Guerre commerciali : Giappone contro Corea : Roma. Il gabinetto di governo di Shinzo Abe ha approvato ieri una nuova misura economica contro la Corea del sud, cancellando il paese dalla cosiddetta “lista bianca” dei paesi – per lo più occidentali – che hanno una corsia preferenziale per fare affari in Giappone. Il presidente sudCoreano Moon Ja