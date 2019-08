Matteo Renzi | l' audio choc contro Paolo Gentiloni | È stato lui a far saltare

Matteo Renzi - i suoi contro Zingaretti e Gentiloni : "Al Colle per far fallire la trattativa con il M5s" : "Stupore". Così fonti Renziane accolgono le indiscrezioni di stampa secondo cui, durante le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, il segretario del Pd Nicola Zingaretti avrebbe posto tre condizioni non negoziabili per dar vita a un governo con M5s. "Non ne sapevamo assolutamente nulla",

Vittorio Feltri : "Matteo Renzi non vuole fare un nuovo partito. Ma rioccupare il Pd" : "Io non credo che Matteo Renzi voglia dar vita a un nuovo partito". Vittorio Feltri, ospite de L'aria che tira, su La7, parla del futuro dell'ex premier del Partito democratico: "vuole rioccupare il vecchio Pd e gli auguro di riuscirci. Anche perché chi fa dei piccoli partiti nuovi storicamente fini

Matteo Renzi - cosa hanno detto in segreto i Cinque Stelle dopo il discorso in Senato : Di Maio cancellato : A ottenere le lodi dei pentastellati dopo il discorso in Senato non è solo Giuseppe Conte (come previsto considerato che è stato nominato premier proprio dai Cinque Stelle). A raccogliere gli elogi è anche il fu acerrimo nemico, Matteo Renzi. Quella che una volta sembrava fantapolitica, oggi è press

Matteo Renzi - il retroscena sul terrore dentro M5s e Pd : "Ma ci possiamo fidare o no?" : Il Movimento 5 Stelle ha smentito che sia stato Luigi Di Maio ha telefonare a Nicola Zingaretti per iniziare la trattativa con il Pd per formare un governo. Il Corriere della Sera riporta i colloqui tra gli "sherpa" dem e grillini e una domanda, cruciale, che potrebbe far capire la piega che prender

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi non saranno nel governo PD – M5s : Maria Elena Boschi non è tra i nomi che potrebbero entrare in un governo di legislatura fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La conferma arriva direttamente dalla deputata del Partito Democratico con una breve dichiarazione rilasciata prima di entrare nella direzione nazionale del partito, che ha dato il definitivo via libera al segretario Nicola Zingaretti affinché verifichi l’esistenza di una maggioranza alternativa a quella che ...

Matteo Renzi - le mani sul governo Pd-M5s. "Farà il suo partito - e la Boschi...". Tutto già deciso : L'ombra di Matteo Renzi su Nicola Zingaretti, il Pd, e il futuro eventuale governo dell'inciucio con il M5s. Al segretario dem, spiega un retroscena della Stampa, "è giunta notizia che appena partirà il gabinetto giallorosso Renzi comincerà a organizzare una scissione parlamentare". L'antipasto di s

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti - quello che è sfuggito a molti : Pd e M5s - perché può saltare tutto : Il premier Giuseppe Conte non si è ancora dimesso e nel Pd va in scena un nuovo, drammatico cambio di rotta. Matteo Renzi, in Senato, corregge il tiro dichiarandosi a favore di un governo con il Movimento 5 Stelle, anche di breve durata, per disinnescare l'aumento dell'Iva e la manovra. In quel gove

Matteo Renzi provoca Salvini : "Fai chiarezza sulla Russia". E il Capitano crolla sui banchi - poi se ne va : "Non è un colpo di Stato cambiare un governo, ma aprire questa crisi è stato un colpo di sole, questo è il Parlamento, non è il Papeete". Matteo Renzi chiarisce subito dove vuole andare a parare: sì al governo Pd-M5s. In Senato, intervenuto dopo il premier dimissionario Giuseppe Conte e Matteo Salvi

**Migranti : Renzi a Salvini - ‘se credi in Vangelo - leggi Matteo e autorizza sbarco’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Io rispetto la sua fede religiosa che condiviso anche se con accenti diversi e allora legga il Vangelo, ovviamente secondo Matteo, quando dice ‘avevo freddo e mi avete accolto, avevo fame e mi avete dato da mangiare’. Se crede in quei valori faccia sbarcare quelle persone che sono ferme, ancora adesso, ostaggio di una politica vergognosa”. Lo dice Matteo Renzi rivolto a Matteo ...

Matteo Renzi sfida Matteo Salvini : "Scegli tu il collegio e poi vediamo chi prende più voti" : Matteo Renzi sfida Matteo Salvini in un duello alle urne. "Gli faccio una proposta: vuoi un confronto elettorale? Bene, scegli tu in quale collegio, Firenze o Milano mi vanno bene. Mettiamoci nello stesso collegio senatoriale o alla Camera e vediamo chi prende più voti", dice l'ex premier del Pd in

Matteo Renzi il Bloccasterzo : L’autostrada della vita politica italiana, meglio, ancora di più il destino di un’opposizione spedita e operante e, si spera, intransigente nel rispondere alla deriva razzista - lasciamo perdere, almeno al momento, quanto questa debba mostrare un volto “di sinistra” - appare di fatto e nella sostanza quotidiana resa impraticabile, o comunque interrotta, fuori servizio, dalla presenza pervicace e narcisistica di ...

Matteo Salvini : "Non ha senso un governo contro di me. Ma se hanno scelto Matteo Renzi - auguri" : "Aspettiamo che parli Giuseppe Conte e poi vediamo. Per quanto riguarda la mia posizione personale è l'ultima delle cose che mi preoccupano. La Lega non è nata per occupare 7 ministeri. Nessuno mi ha chiesto nulla. Comunque penso che gli italiani abbiano apprezzato il mio modo di difendere la sicure

Matteo Renzi terrorizza Luigi Di Maio : con lui il Movimento 5 Stelle potrebbe finire peggio che con Salvini : "Beppe, ma davvero ci vogliamo mettere nelle mani di Renzi?". Luigi Di Maio implora il fondatore del Movimento affinché non passino da un Matteo a un altro. Insomma dalla padella alla brace. La questione è tutta qui, passare da un carnefice che politicamente gli ha dimezzato i consensi a uno che pot