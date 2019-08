Muore la nonna di Nadia Toffa a 97 anni | non avrebbe sopportato la sofferenza

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Momento davvero difficile per la famiglia di. Nel giro di una decina di giorni, infatti, due figure molto importanti sono scomparse. Il primo avvenimento tragico è stato, ovviamente, quello legato alla prematura dipartita della giornalista e conduttrice che, all'età di soli 40, è stata stroncata da un brutto male. Dopo pochi giorni, però, anche lasi è spenta. La donna si chiamava Maria Cocchi ed aveva la bellezza di 97. Stando a quanto emerso pare che non sia stata in grado di sopportare il dolore provato a causa della perdita della nipote....

zazoomnews : Muore la nonna di Nadia Toffa. Non regge al dolore per la perdita dellamata nipote - #Muore #nonna #Nadia #Toffa.… - NewsRepublicIta : Nadia #Toffa, altro lutto in famiglia: la nonna muore per il troppo dolore - infoitcultura : Nadia Toffa, tragedia nella tragedia: nonna non regge al dolore e muore -