La linea Letta Gianni per le consultazioni

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2019) Silvio Berlusconi è atteso al Quirinale con la delegazione di Forza Italia alle 12. Il Cavaliere, con tutta probabilità, ribadirà al Capo dello Stato che il suo partito non sosterrà, in Parlamento, la nascita di un governo giallorosso. Il che non vuol dire che per FI la strada da seguire sia quella

StefanoFassina : Sbagli. Monti chiedeva a Bersani di “silenziarmi”. Ero vice-Ministro con Letta ma lasciai poltrona perché linea ins… - marcocarezzano : @dario12921305 Nei 5S c'è di tutto, ma nessuno sgarra dalla linea che piove dall'alto. Comunque sui migranti anche… - _Paoloalfa : @endymion85 Su un cavallo perdente non si punta, su un compagno di squadra che se ne frega del gruppo non si fa aff… -