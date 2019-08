Giorgia Meloni a Mattarella | Voto e poi centrodestra per 5 anni No a governi

Giorgia Meloni contro i Cinque Stelle : "Fanno la prostituta un po' con la destra un po' con la sinistra " : Giorgia Meloni vuole tornare al voto, magari in un'alleanza di centrodestra che i sondaggi vedono già alle Stelle. E così, in occasione del discorso di Giuseppe Conte in merito alla mozione di sfiducia presentata dalla Lega, torna a inveire con il Movimento 5 Stelle: "Matteo Renzi, resuscitato, è il

Giorgia Meloni - la Open Arms e il siluro sulla Trenta : "Non difende i confini italiani - torniamo al voto" : "Abbiamo Trenta motivi validi per tornare al voto". Giorgia Meloni tira dritto e nel giorno della (violentissima) intervista della ministra della Difesa Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini ("Mai più con la Lega, chi tradisce una volta può tradire ancora", spiega a La Stampa) ribadisce la posizio

Giorgia Meloni - il retroscena : il grande dubbio sulla mossa di Matteo Salvini : Comunque vada, è il ragionamento all'interno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni potrà soltanto guadagnarci. Mentre la crisi di governo è in atto, la leader di Fdi sa che se si andrà alle urne otterrà un consenso superiore a quello registrato l'anno scorso, altrimenti continuerà nella sua opposizio

Open Arms - Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta : "Prove tecniche di governo Pd-M5s" : "Prove tecniche di governo Pd-M5s in nome delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa". Giorgia Meloni la pensa come Matteo Salvini e "pizzica" il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territ

Giorgia Meloni punta al voto : "Basta schiaffi alla democrazia e programmi deliranti" : "La priorità è portare a casa le elezioni, impedire giochi di palazzo e tornare a dare voce al più presto agli italiani". Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo, ha sintetizzato così la posizione del partito. Che FdI abbia tutti gli interessi ad andare al voto, non è una n

Matteo Salvini cerca l'alleanza con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La crisi di governo è quasi ufficializzata in Parlamento, e ormai tutte le forze politiche italiane, sia di destra che di sinistra, stanno pensando alle prossime elezioni politiche. Le stesse, se il governo dovesse cadere in questi giorni, si potrebbero tenere entro la fine del prossimo mese di ottobre, ma tutto è da vedere. Intanto oggi si riuniranno i capigruppo della Camera per vedere il da farsi, nell'attesa che venga formalizzata la mozione ...

Matteo Salvini di nuovo con Silvio Berlusconi : “Alle elezioni con FI e Giorgia Meloni” : Il leader della Lega spiega il suo piano in caso di ritorno alle urne: "Proporrò a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni un patto alla luce del sole, l'Italia del sì contro l'Italia del no". Il centrodestra, dunque, punta a presentarsi unito alle prossime elezioni e ad accelerare la crisi di governo.

Matteo Salvini pronto ad un accordo con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : Sarà un tridente a portare Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Il centrodestra a trazione leghista, sondaggi alla mano, può arrivare

Giorgia Meloni ne è certa : "Abboccamenti Pd e 5S" : Rosa Scognamiglio Giorgia Meloni, in un'intervista a La Stampa, lancia l'allarme sull'inciucio tra dem e grillini "Noi e la Lega siamo la maggioranza vincente", lo ribadisce a gran voce Giorgia Meloni in una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. La leader di Fratelli d'Italia ha le idee molto chiare e si dice pronta ad una co-conduzione politica del paese insieme alla Lega di Matteo Salvini: "La situazione politica è ...

Alessandro Sallusti - guaio per Matteo Salvini : il dubbio sulla volontà di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : "Voto subito o nuovo governo di solidarietà nazionale, da una parte o dall'altra, attraverso alleanze anomale in base al vecchio principio che il nemico del mio nemico è mio amico". Alessandro Sallusti non lascia scampo a quei partiti che in queste concitate ore, prima della definitiva caduta di gov

Una maggioranza naturale pronta a governare c'è già - dice Giorgia Meloni : "La situazione politica è surreale. C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra FdI e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento tanti rumors, tanta voglia di fare giochi di palazzo. Vedo questi abboccamenti tra Pd e Cinquestelle. Sento che c'è un'ipotesi di maggioranza. Il Pd chiede di far votare prima la sfiducia a Salvini e poi quella a Conte. Altra cosa surreale. Come l'idea che circola di ...

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

Giorgia Meloni annuncia l'adesione a Fratelli d'Italia di Cavedagna : altro dramma per Berlusconi : annunciato, previsto. Ma non per questo meno doloroso, almeno per Silvio Berlusconi. Stefano Cavedagna, ex presidente dei giovani di Forza Italia, pochi giorni dopo aver formalizzato il suo addio al partito del Cavaliere, aderisce ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. L'annuncio ufficiale viene da

Giorgia Meloni - messaggio a Salvini dopo la crisi di governo : "Al voto e governo sovranista" : La crisi che Giorgia Meloni ha invocato per lunghi mesi, ora, è ufficialmente aperta. La parentesi del governo gialloverde sta per andare in soffitta: nei prossimi giorni il voto di fiducia che la seppellirà, insieme al presunto avvocato del popolo, Giuseppe Conte. E la leader di Fratelli d'Italia s