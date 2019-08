Di Maio | 10 punti per l' Italia Eccoli Contatti per maggioranza solida

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Le carte di M5s - Lega e Pd sono sul tavolo. Di Maio detta 10 punti per fare un nuovo governo : Con la deLegazione di Fratelli d'Italia al Quirinale ha preso il via la seconda giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Nello studio alla Vetrata sfilano le deLegazioni dei partiti maggiori, dopo Fdi anche Fi, Pd, Lega e infine M5s. Da tutti il Capo dello Stato si attende scelte chiare e tempi rapidi, per senso di responsabilità verso il Paese che ha davanti a sé scelte importanti a ...

Salvini : elezioni via maestra ma propone al M5s un nuovo accordo | Da Zingaretti 3 condizioni - Di Maio risponde con 10 punti : "Voto sarebbe scappare - trattative avviate per trovare maggioranza solida" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Nuovo governo - trattativa M5s-Pd in salita : i 10 punti di Di Maio per un accordo : Il segretario del Pd ha messo in chiaro che un esecutivo può nascere solo nel nome della discontinuità totale, senza alcun...

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Salvini : “Niente inciuci - serve un governo forte”. Di Maio detta i 3 punti. Calenda : “L’idea di Renzi? Folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Di Maio: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Annalisa Chirico smonta Luigi Di Maio in tre punti sulla Tav : "È il capo - se lo ricorda?" : Ancora una volta, Annalisa Chirico si cimenta nella - ammettiamolo - semplice impresa di smontare i deliri dei grillini. Impresa semplice, ma doverosa. Nel mirino le parole di Luigi Di Maio, il quale ha detto che "solo il Parlamento può fermare il Tav". La risposta al capo politico M5s della Chirico

L'attacco di Di Maio a Salvini riassunto in 6 punti : L'unico intervento di Matteo Salvini sull'attualità della giornata è il ritorno di un cavallo di battaglia: la richiesta della castrazione chimica, in questo caso dopo l'arresto di un rapinatore violentatore in provincia di Bergamo. Nei mesi scorsi l'idea provocò alzate di scudi e polemiche. Ma oggi al centro del dibattito politico ci sono invece le dichiarazioni di Luigi Di Maio, quelle che il capo politico del M5S ha reso all'assemblea degli ...

Canone Rai 2019 : Di Maio “puntiamo alla riduzione” - la proposta M5S : Canone Rai 2019: Di Maio “puntiamo alla riduzione”, la proposta M5S Il Canone Rai potrebbe finire sotto la scure del governo su iniziativa del Movimento 5 Stelle, tra chi vuole cancellarlo del tutto e chi invece pensa soltanto di ridurlo. Canone Rai: chi propone di abolirlo? “In attesa di fare una vera e propria riforma della Rai e del mercato pubblicitario, a partire dagli OTT (le imprese che realizzano i banner ...

**Rai : Di Maio - puntiamo a ridurre canone** : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Come gruppo parlamentare abbiamo trovato una soluzione che ci permetta di ridurre canone Rai senza danneggiare la qualità del servizio pubblico, che deve migliorare”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Bologna, dove è giunto per l’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Sda Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane. L'articolo **Rai: ...