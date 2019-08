Dal creatore di Sherlock | arriva la nuova serie thriller BBC Inside Man

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Finite le riprese di Dracula, con5 ancora non ufficialmente rinnovata, Steven Moffat si metterà presto a lavoro su una, unpoliziesco per la BBC dal titoloMan. L'ex showrunner di Doctor Who, co-diinsieme a Mark Gatiss, sta creando unadestinata ad andare in onda nel Regno Unito su BBC One.Man è la storia di un prigioniero rinchiuso nel braccio della morte negli Stati Uniti e di una donna intrappolata in una cantina di una parrocchia inglese, i cui percorsi di vita si incrociano nel modo più inaspettato. Laproduzione affidata a Moffat è stata annunciata all'Edinburgh TV Festival e presentata come un mix di poliziesco e: la minisarà composta da quattro parti ed è attesa su BBC One non prima del 2021, visto che entrerà in produzione solo alla fine del prossimo anno. Piers ...

