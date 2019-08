Zingaretti | Pd unito | disponibili per una verifica sul Governo

Crisi di governo - Zingaretti dopo la direzione di partito : “Pd unito - al Colle per verifica governo” : “Sono molto contento e molto soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del partito che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all’unanimità. Noi siamo pronti per riferire al presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni di un governo di svolta utile al paese”. L’ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al ...

Zingaretti : Pd unito - piena disponibilità per Governo di svolta : "piena disponibilita' per un Governo di svolta", con M5S in primis, dal Pd che ha riunito oggi la Direzione del partito. L'ha annunciata il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine della riunione. "Nessun accordicchio sottobanco - ha detto - ma alla luce del sole la verifica per costruire un programma possibile condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare. Verificheremo alla luce del sole queste condizioni che se non si realizzeranno ...

Zingaretti : «Pd sia unito - non credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra» : Nel momento di massima divisione interna al Pd, Nicola Zingaretti lancia un appello ai renziani. «Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi...

Crisi - Zingaretti chiude alla proposta di Renzi : “Governo per fare la manovra è un regalo a una destra pericolosa. Il Pd resti unito” : La proposta avanzata da Matteo Renzi di sostenere un governo che possa fare la manovra economica e portare poi il Paese alle elezioni “non è credibile, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Domenica lo aveva detto ai giornali, ora Nicola Zingaretti lo ribadisce tra le mura del Nazareno. “Voglio fare un appello all’unità dei democratici del Partito democratico perché sarebbe davvero sbagliato ...

Pd - l’appello di Calenda a Zingaretti - Renzi e Gentiloni : “Ho unito le petizioni contro Salvini. Facciamo sforzo di unità?” : Un tweet per unire le varie anime del partito, non solo metaforicamente. È l’iniziativa di Carlo Calenda, che nel pomeriggio ha scritto un messaggio sul popolare social network per provare a fare ciò che nessuno tra i big democratici è riuscito a portare a termine: unificare le correnti in un’iniziativa politica. Nella fattispecie, si tratta delle due diverse petizioni per chiedere il passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. ...