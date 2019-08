Uomo va a pranzo | lascia una scatola sul tavolo e dice alla cameriera che il contenuto è

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Un, cliente fisso in un ristorante era andato, come ogni giorno, ae poi, terminato di mangiare, aveva messo sulunae aveva detto, Stacy Knutson una donna di Moorhead, in Minnesota, che ildi quellaera suo. La donna, appena l’era uscito dal locale, aveva aperto lae aveva trovato dentro 12.000,00 dollari. Frastornata, incredula e felice aveva deciso di chiederepolizia come doveva comportarsi. La polizia, in un primo momento le aveva detto che poteva tenere con se i soldi ma poi, dopo qualche giorno, l’aveva raggiunta per dirle che, per il momento i soldi li avrebbero tenuti loro per accertare che non provenissero da traffici illeciti. Fatte tutte le indagini le hanno restituito i soldi.

