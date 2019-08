Moto3 | GP Gran Bretagna 2019 | Dalla Porta e Canet si marcano stretti | Arbolino prova a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il Motomondiale si avvicina al GP della, dodicesimo appuntamento stagionale, che vedrà i migliori giovani piloti arrembanti dellatornare a battagliare sul circuito di Silverstone; la scorsa stagione un forte maltempo si abbattè sul tracciato inglese durante il weekend di gare, la pioggia non permise di correre in sicurezza e costrinse la direzione di gara a prendere la drastica decisione di annullare l’evento. Lorenzoè ritornato in testa alla classifica iridata dopo il particolare round austriaco dove la corsa ha visto il gruppone sarsi in fretta e sia lui che lo spagnolo della KTM Aronsono apparsi più in difficoltà del solito finendo più indietro; il toscano entra nel fine settimana con 155 punti, uno in più del rivale, macorsa al titolo non si può chiamare fuori uno scatenato Tony(VNE Snipers), che si trova terzo ...

LucianoQuaranta : RT @SkyRacingTeam: ??Silverstone si rifà il look! Nuovo asfalto e via le buche. ??I ragazzi in coro: 'Pista difficile, ma spettacolare!' ?? Le… - timotius_aprino : RT @SkyRacingTeam: ??Silverstone si rifà il look! Nuovo asfalto e via le buche. ??I ragazzi in coro: 'Pista difficile, ma spettacolare!' ?? Le… - Vanganel : RT @SkyRacingTeam: ??Silverstone si rifà il look! Nuovo asfalto e via le buche. ??I ragazzi in coro: 'Pista difficile, ma spettacolare!' ?? Le… -