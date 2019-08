Cacciatori di iceberg | il lavoro offerto dal riscaldamento globale | sparano ai blocchi di

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Un canadese di 60 anni svolge unche potrebbe essere definito alquanto atipico e che non gli ha risparmiato numerose critiche. Il capitano Edward Kean, infatti, a bordo della nave Green Waters setaccia il Nord Atlantico alla ricerca di quello che è diventato il suo personale “oro bianco”, ossia gli. Ogni mattina, insieme ad altri 3 membri dell’equipaggio, Kean va alla ricerca diche si sono staccati dai ghiacciai della Groenlandia, navigando al largo della costa di Terranova, in Canada. Da oltre 20 anni, trasporta i giganti di ghiaccio e vende l’acqua alle compagnie locali, che poi la imbottigliano, la mescolano all’alcol o la usano per realizzare cosmetici. Questo tipo di affari è aumentato di pari passo con ildel pianeta, particolarmente veloce nell’Artico, per il quale sempre piùsi staccano dai ghiacciai e vanno alla deriva verso sud. È ...

BI_Italia : #Groenlandia: i cacciatori di #iceberg e l'acqua millenaria -