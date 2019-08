Vitello tonnato | ricetta originale e storia

Fonte : gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) Ilha unaantica: le prime notizie su questo piatto di carne fredda risalgono addirittura al Settecento, esattamente in Piemonte. Certo non si trattava ancora della versione attuale, ma di unaa base dilesso avanzato, arricchito da acciughe e capperi per aggiungere un po' del sapore perduto. E allora, perché «»? È probabile che il nome si riferisse al tipo di ri-cottura (come quella del tonno, insomma). Ma il mistero si infittisce, perché il piatto è stato identificato presto come vitel tonné, anche se non ha un bel niente in comune con la Francia (nonostante, guarda caso, proprio la Francia conquistò il Piemonte a fine Settecento). Una, tante teorie Va detto che le teorie al riguardo sono molte, ma fra tutte spicca quella di Giovanni Ballarini, accademico nella Delegazione di Parma ...

Ste_577 : Vorrei un elefante in salsa barbechiu' un vitello tonnato un ippopotamo fritto e un brontosauro glassato #viteallimite - volevodirti_ : RT @antzorb: Il vitello inizialmente se ne era andato, poi è ritornato sui suoi passi ed è Tonnato. ???? - antzorb : Il vitello inizialmente se ne era andato, poi è ritornato sui suoi passi ed è Tonnato. ???? -