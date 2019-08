Migranti | sequestro nave | naufraghi lasceranno Open Arms nelle prossime ore

Migranti : Procuratore Agrigento notifica provvedimento sequestro Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha lasciato poco fa i locali della Guardia costiera di Lampedusa, dopo avere incontrato i vertici della nave Open Arms, tra cui il fondatore Oscar Camps. Il magistrato ha firmato il provvedimento di sequestro preventivo che

La Procura ha disposto il sequestro della Open Arms e lo sbarco dei Migranti : La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave Open Arms e lo sbarco dei migranti a bordo. È quanto ha annunciato, in diretta Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Molto probabilmente mi arriverà un'altra denuncia", perché la "Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per abuso di ufficio contro ignoti". Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha effettivamente disposto il sequestro ...

Migranti : sequestro nave Open Arms per omissione e rifiuto di atti di ufficio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il sequestro della nave Open Arms, come apprende l’Adnkronos, è stato disposto per la violazione dell’articolo 328 del Codice penale, cioè omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti “per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei Migranti”. Secondo l’articolo 328 del Codice penale “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico ...

Migranti : Legambiente Sicilia denuncia Salvini per sequestro di persona : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Legambiente Sicilia denuncia nuovamente alla magistratura il ministro Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio. "È una mostruosità a cui bisogna porre fine. Intervenga subito la Procura della Repubblica di Agrigento per fare sbarcare tutti e 134 Migranti", di