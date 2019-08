Matteo | fede | coraggio e Papeete Le parole di oggi

Federica Pellegrini diserta Formentera : «Vacanza in una località segreta con Matteo Giunta» : Da quando Federica Pellegrini ha messo fine alla sua relazione con Filippo Magnini, ora felicemente fidanzata con l’ex velina Giorgia Palmas, è rimasta ufficialmente single. Da tempo però si rincorrono le voci che la vorrebbero fidanzata col suo allenatore, Matteo Giunta. Non c’è nulla di ufficiale anche se diversi indizi hanno fatto pensare a un loro legame e ora arriva il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che li vorrebbe in ...

Federica Pellegrini diserta Formentera : «Vacanza in una località segreta con Matteo Giunta» : Da quando Federica Pellegrini ha messo fine alla sua relazione con Filippo Magnini, ora felicemente fidanzata con l?ex velina Giorgia Palmas, è rimasta ufficialmente single. Da tempo...

Alfonso Bonafede sputa su Matteo Salvini : "Una menzogna - ha tradito per poltrone e Berlusconi" : "Credo che la menzogna dei no sia evidente agli occhi di tutti". Alfonso Bonafede, arrivando all'assemblea del M5s, alza la temperatura dello scontro (ormai guerra aperta, con crisi di governo conclamata) con Matteo Salvini e la Lega. "I no - spiega il ministro della Giustizia - erano quelli che non

Matteo Salvini - i fedelissimi di Giovanni Toti tentennano su aiutare la Lega : governo vicino alla crisi? : I Totiani verranno ben presto messi alla prova. L'occasione perfetta per vedere se i "traditori" di Forza Italia fanno sul serio è il voto di fiducia sul decreto Sicurezza-bis, che la Lega vuole approvare a tutti i costi prima che il Senato chiuda per ferie, e la mozione sul Tav. Fino ad ora sembra

La riforma della giustizia di Alfonso Bonafede oggi in Cdm - Matteo Salvini : “È acqua” : La riforma della giustizia si prospetta come terreno di scontro fra le forze di governo, riunite oggi in Cdm per discutere il disegno di legge di Alfonso Bonafede. Un progetto che tocca i tempi dei processi, una riorganizzazione del Csm e la questione dei magistrati in politica. Nonostante alcune correzioni, la bozza non sembra piacere alla Lega.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 25 luglio. Matteo Restivo in semifinale nei 200 dorso - una stanca Federica Pellegrini torna sulla Terra : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE FINALI IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13.00 Si è aperta questa mattina a Gwangju, in Corea del Sud, la quinta giornata di competizioni valida per il Mondiale 2019, dove al Centro Acquatico della Nambu University si sono disputate cinque batterie che precedono le altrettante finali che vivremo questo pomeriggio. Le batterie dei 100 stile libero femminili sono state in bilico fino all’ultimo per Federica Pellegrini, ...

Alfonso Bonafede - l'elogio di Matteo Salvini : immigrati e magistrati - ha ragione su tutto : Il contesto è quello della buvette a Montecitorio, semideserta, dove si palesa Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, probabilmente il più fedele tra i fedelissimi di Luigi Di Maio. Ad intercettarlo c'è Augusto Minzolini, che riporta quanto detto dal Guardasigilli in un retroscena su Il Giornal

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini - la lezione del ‘Maestro’ Federer servirà per il futuro : No così male non ce lo si aspettava. C’è amarezza e delusione sulla prestazione di Matteo Berrettini nel Tempio del tennis. L’ottavo di finale, nel Centrale di Wimbledon, contro il “Re dei re” di questa specialità non ha avuto storia. Una partita andata via con grande velocità, senza che Roger Federer facesse cose particolari. La tensione del mai visto e sentito e l’affrontare per la prima volta il ...

DIRETTA/ Berrettini Federer - risultato 0-3 - Roger batte Matteo - ora quarti Wimbledon! : DIRETTA Berrettini Federer: ottavo di finale a Wimbledon 2019, info streaming video e tv del match. Matteo contro il Re anche con l'aiuto di Nole

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini non supera l’esame Roger Federer. Lo svizzero vola ai quarti di finale con facilità : Niente da fare per Matteo Berrettini. Il Centrale di Wimbledon e Roger Federer (n.3 del ranking) rappresentano due ostacoli insormontabili per le aspirazioni del nostro portacolori, quasi asfissiato da un avversario di grandissima qualità che, senza fare nulla di particolare, ha archiviato la pratica negli ottavi di finale dello Slam di Londra con estrema facilità, sul punteggio di 6-1 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Una prestazione ...

Padre Sorge - il fedelissimo di Papa Francesco : "Matteo Salvini disumano - le sue leggi come quelle razziali" : Ce lo presentano come "forse l'unico vero erede del cardinale Carlo Maria Martini". La presentazione è di Repubblica, che ne ospita una lunga intervista, e suddetta presentazione è riservata a Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, il quale contro Matteo Salvini spende parole durissime. Parole tanto dure

Berrettini Federer/ Diretta streaming video : Sanguinetti consiglia Matteo : Diretta Berrettini Federer: info streaming video e tv del match, ottavo di finale a Wimbledon 2019. Super sfida per l'azzurro contro il Re.

VIDEO Matteo Berrettini - Wimbledon 2019 : “Posso giocarmela con Roger Federer” : Oggi è il gran giorno della sfida per il nostro Matteo Berrettini contro “Sua Maestà” Roger Federer. Nel Tempio del tennis, a Wimbledon, il classe ’96 del Bel Paese affronta il Maestro, otto volte vincitore dei Championships. Matteo, cresciuto a “pane e Federer”, si è appassionato a questo sport grazie al fuoriclasse elvetico e quindi quello di oggi ha il sapore del sogno che si avvera. Berrettini però non vuol ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini - il Centre Court e Roger Federer - da Roma al Manic Monday per un ottavo da ricordare : Il Centre Court nella stagione dell’esplosione. Matteo Berrettini, a 23 anni, è pronto ad assaporare per la prima volta nella sua carriera l’emozione di giocare sul campo più famoso del mondo. Dall’altra parte della rete, nel suo primo ottavo di finale Slam in carriera, c’è Roger Federer, l’uomo che proprio a Wimbledon ha costruito una parte consistente della propria leggenda, vincendo per otto volte il torneo e ...