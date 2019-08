Di Maio | Nessuna alleanza con nessuno | ci affidiamo a Mattarella | Conte? Piena

M5S : "Nessuna premiership a Di Maio" : 15.19 "Per noi è importante il taglio dei 345parlamentari per dare un grande segnale di cambiamento. Punto. Abbiamo sempre lavorato per fare il meglio del Paese e soprattutto in questo momento dopo che la Lega ha fatto piombare l'Italia in una crisi senza preceddenti, nel pieno di agosto". E' questa la puntualizzazione del M5S in una nota, in cui smentisce le voci di una trattativa M5S-Lega per dare la premiership a Di Maio.

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna crisi e fiducia in Conte - governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere

Di Maio : "Nessuna crisi - con Salvini troviamo come sempre un punto per continuare" : Dopo 48 ore di scambi di accuse reciproci e minacce di crisi di governo più o meno esplicite tra i due soci di maggioranza, Luigi Di Maio prova a smorzare i toni ed esclude, ancora una volta che alla viste ci sia la fine dell’esperienza dell’esecutivo giallo-verde."Andiamo avanti: abbiamo importanti riforme da fare" ha detto il leader M5s per poi aggiungere a proposito del rapporto con Matteo Salvini che: "Tra persone mature meglio vedersi, ...

Whirlpool - Di Maio : "Nessuna chiusura" : 16.35 "Nessuna chiusura, nessun disimpegno e la piena occupazione dei lavoratori coinvolti in questa vicenda: questi sono i capisaldi che abbiamo ottenuto e sui quali possiamo ricostruire". Lo assicura il ministro Di Maio, dopo il tavolo al Mise su Whirlpool. L'Ad di Whirlpool per l'Italia, La Morgia, parla di "incontro positivo" e conferma: "Non chiudiamo il sito di Napoli e garantiremo l'occupazione". Il presidente dell'azienda, Morel, ...