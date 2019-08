Dead by Daylight | un aggiornamento porterà Stranger Things

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il Sottosopra e il mondo diarriveranno presto suby, arriva l'annunci ufficiale da parte di Behaviour Interactive.byper chi non lo conoscesse è un titolo horror pubblicato da Starbreeze Studios in collaborazione con 505 Games. I giocatori avranno dunque l'occasione di affrontare il Demogorgone, e potranno giocare con due nuovi personaggi, Nancy Wheeler e Steve, Harrington all'interno di una nuovissima mappa chiamata "Hawkins National Laboratory".Non ci è ancora dato sapere quali saranno le abilità del Demogorgone e se avremo novità per quanto riguarda il gameplay. Il nuovodedicato a Stranerarriverà a settembre per PS4, XBox One e PC.Leggi altro...

