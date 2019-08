Open Arms, ispezione conferma emergenza

Prima notte sulla terraferma, dopo 16 trascorse in mare,per i 27 minori sbarcati ieri a Lampedusa.8 di loro si sono dichiarati maggiorenni. I ragazzi - il più piccolo ha 14 anni -si trovano nell'hot spot dell'isola.Oggi saranno sottoposti a nuovi accertamenti medici. Intanto l'disposta sullaha evidenziato che la situazione a bordo è insostenibile, i migranti sono ammassati sul ponte e dormono per terra "sono stanchi e provati ma non hanno patologie importanti". Quanto emerso è al vaglio della Procura di Agrigento.(Di domenica 18 agosto 2019)