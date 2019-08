Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle 2020

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 18 agosto 2019)Dai fornelli alla pista da ballo. E’la prima concorrente della quindicesima edizione dicon le, in onda nella primavera. A dichiararlo è la diretta interessatata, confermando dunque le trattative – di cui Milly Carlucci aveva parlato qualche settimana fa – tra la conduttrice de La Prova del Cuoco e lo show “ballerino” del sabato sera di Rai 1: “Sarò nella prossima edizione dicon le, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”. ha dichiarato laa Diva e Donna. Un ritorno – dunque – negli studi nell’Auditorium Rai del Foro italico, che nel maggio scorso l’hanno vista ballerina per una notte della semifinale dicon le2019, dove aveva ...

