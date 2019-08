Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di agosto 2019

Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party - dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ : Siete iscritti a TIM Party? Allora c'è un'offerta per voi: dal 5 agosto Xiaomi Mi 9 sarà disponibile in 30 rate mensili da 10 euro con anticipo zero L'articolo Xiaomi Mi 9 da 128 GB arriva nel listino TIM Party, dove ci sono anche Huawei P30 Lite e LG8s ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 Lite a 99 euro? Possibile - ma solo questa sera grazie all’iniziativa “Ora o mai più” : Due ore "di fuoco" ogni giorno quando il sole è già calato fino a venerdì 26 luglio. Si prospettano delle giornate più calde del solito per i fan di Xiaomi L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite a 99 euro? Possibile, ma solo questa sera grazie all’iniziativa “Ora o mai più” proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 e Mi A1 ricevono le patch di sicurezza di luglio - in arrivo su Mi A2 Lite : Xiaomi Mi A1 e Mi A2 stanno ricevendo l'aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio 2019, a breve toccherà anche a Mi A2 Lite. L'articolo Xiaomi Mi A2 e Mi A1 ricevono le patch di sicurezza di luglio, in arrivo su Mi A2 Lite proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 e Mi A3 lite stanno per arrivare - lo conferma Xiaomi : È ormai passato un anno dalla presentazione della serie Xiaomi Mi A2, e il produttore cinese annuncia l'imminente presentazione della gamma Mi A3. L'articolo Xiaomi Mi A3 e Mi A3 lite stanno per arrivare, lo conferma Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite potrebbero arrivare a breve con SoC Snapdragon 730 e 675 : Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite dovrebbero arrivare a breve rispettivamente con le Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 730 e 675. L'articolo Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite potrebbero arrivare a breve con SoC Snapdragon 730 e 675 proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza : ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) inizia a ricevere Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 (2018) le patch di sicurezza di luglio 2019 e Xiaomi Mi 8 quelle di giugno: ecco i nuovi aggiornamenti per tre smartphone Android. L'articolo ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 4 e Mi 9T - Amazfit Verge Lite e Xiaomi Wireless Car Charger oggi a prezzi imbattibili : oggi vi proponiamo quattro prodotti decisamente interessanti, con prezzi particolarmente allettanti grazie anche ai codici sconto che vi permetteranno un ulteriore risparmio L'articolo Xiaomi Mi Band 4 e Mi 9T, Amazfit Verge Lite e Xiaomi Wireless Car Charger oggi a prezzi imbattibili proviene da TuttoAndroid.

Piovono aggiornamenti per Xiaomi Mi A2 Lite - Mi A2 e Mi A1 - i dettagli : Lo Xiaomi Mi A2 Lite non resta indietro, tant'è che ha iniziato di recente a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di giugno 2019, che si attesta essere, almeno stando a quanto si legge dal changelog, l'ultima novità apportata dal pacchetto, avente un peso di 81.2MB (disponibile anche per il Mi A2, dall'alto dei suoi 103.2MB, e per il Mi A1 con i suoi 72.3MB). Come riportato anche da 'tuttoandroid.net', non ci sono riferimenti ad ...

