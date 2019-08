Truffa stazione centrale Milano | clonate centinaia di carte di credito

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 17 agosto 2019)didiLa Polfer diha arrestato due cittadini romeni alladinella prima mattina di Ferragosto: avevano manomesso una biglietteria automatica per rubare i codici pin delledi: arrestati due rumeni Nonostante si fossero vestiti come due normali turisti, con tanto di valigie al seguito, cercando di sfruttare l’affollamento tipico delle giornate estive e di Ferragosto in particolare, due rumeni, di 39 e 41 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dalla Polfer delladimentre rimuovevano – dopo un appostamento durato circa un’ora – un congegno “sospetto” da una delle biglietterie automatiche. Era uno skimmer, cioè un dispositivo che è in grado di leggere le bande magnetiche delle schede e ...

